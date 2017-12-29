15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Amanoslarda PKK’ya ait sığınak bulundu

Amanos Dağı eteklerinde terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen sığındak patlayıcı, çok sayıda silah gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Amanoslarda PKK’ya ait sığınak bulundu
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerinin Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK’nın kış üstlenmelerinin belirlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonları devam ediyor.
  
Bu kapsamda yürütülen arama tarama faaliyetleri çalışmaları kapsamında merkez ilçe Yarpuz Köyü sınırları içerisinde bulunan Kokarca Sırtı bölgesinde icra edilen operasyonda tespit edilen sığınakta, terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen 6 adet roketatar silahı mühimmatı, 4 Adet roketatar silahı antipersonel mühimmatı, 53 kilo amonyum nitrat, 10 adet roketatar silahı sevk fişeği ve kutusu, 3 adet el bombası fünyesi,  2 Adet 60 Mm’lik havan tahrip mühimmatı, EYP düzeneği, 5 litre bidon içerisinde amonyum nitrat, fünye girişi olan EYP düzeneği, 1 adet çabuk nişan alma aleti, 1 adet fotoğraf makinası, 1 adet Kanas silahına ait keskin nişancı dürbünü, 1 adet gündüz el dürbünü, 1 adet batarya havzası, 300 gram çivi, 1 adet akü şarj aleti, 1 adet akımölçer cihazı, 700 metre kablo, 20 adet büyük pil, 9 adet anahtar takımı, 1 adet tornavida, 650 adet 7,62 mm bixi silahı mühimmatı, 900 adet 7,62 mm kaleşnikof silahı mühimmatı, 1032 adet 5,56 mm m-16 silahı fişeği, 4 adet av tüfeği fişeği, 55 kilo makarna, 70 kilo toz şeker, 20 paket kuru maya, 40 kilo bulgur, 45 kilo çay, 80 kilo pirinç, 28 litre sıvı yağı, 35  kilo kuru fasuyle, 10 k tuz, 5 kg tahin,1 kg un, 5 litre katı yemek yağı, 10kg tütün, 5 litre motor yağı,2,5 litre mazot,3,5 litre benzin, 1 adet el feneri, 1 adet keçeli kalem,2 adet levye,1 adet tencere,1 adet süzgeç ,2 adet yemek kaşığı, 4 adet tepsi, 4 adet alimünyum kova, 1 adet tava, 4 adet ayakkabı, 2 adet tişört, 1 adet gömlek, 1 adet eldiven, 1 adet çanta, 1 adet şemsiye, 1 adet çakmak, 1 adet lif, 12x12 şeffaf dosya, 2 adet jelikan bidon, 2 adet muhtelif ebatlarda naylon ele geçirildi.


  
Yaşam malzemeleri ve patlayıcı madde olay yerinde imha edilirken, delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelere, Kriminal Daire Başkanlığına gönderilmek üzere el konulduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.


 
Mahalle bakkalı lise öğrencisine tecavüz edip hamile bıraktı!

Mahalle bakkalı lise öğrencisine tecavüz edip hamile bıraktı!
Ankara'da yılbaşında 9 bin 744 polis ve jandarma görev yapacak

Ankara'da yılbaşında 9 bin 744 polis ve jandarma görev yapacak
'Küçük Prens' kurumun güvenliğini tehlikeye düşürebilir diye cezaevine alınmadı

'Küçük Prens' kurumun güvenliğini tehlikeye düşürebilir diye cezaevine alınmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın etrafını 4 kez dolaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın etrafını 4 kez dolaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir dava daha!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir dava daha!
Suriyeli hamile kadını taciz eden sapık tutuklandı!

Suriyeli hamile kadını taciz eden sapık tutuklandı!
Arap turistler Uludağ'a akın etti

Arap turistler Uludağ'a akın etti
Süper Loto'da büyük ikramiye 20 milyon TL (28 Aralık 2017 Süper Loto sonuçları)

Süper Loto'da büyük ikramiye 20 milyon TL (28 Aralık 2017 Süper Loto sonuçları)
İstanbul Beylikdüzü'nde bir evde iki kadın vuruldu

İstanbul Beylikdüzü'nde bir evde iki kadın vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki üniversiteye rektör atadı
İstanbul’da yılbaşında hava nasıl olacak? (Meteoroloji 29 Aralık son dakika hava durumu raporu)

İstanbul’da yılbaşında hava nasıl olacak? (Meteoroloji 29 Aralık son dakika hava durumu raporu)