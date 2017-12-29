Amanoslarda PKK’ya ait sığınak bulundu

Serap Belovacıklı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerinin Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK’nın kış üstlenmelerinin belirlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonları devam ediyor.Bu kapsamda yürütülen arama tarama faaliyetleri çalışmaları kapsamında merkez ilçe Yarpuz Köyü sınırları içerisinde bulunan Kokarca Sırtı bölgesinde icra edilen operasyonda tespit edilen sığınakta, terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen 6 adet roketatar silahı mühimmatı, 4 Adet roketatar silahı antipersonel mühimmatı, 53 kilo amonyum nitrat, 10 adet roketatar silahı sevk fişeği ve kutusu, 3 adet el bombası fünyesi, 2 Adet 60 Mm’lik havan tahrip mühimmatı, EYP düzeneği, 5 litre bidon içerisinde amonyum nitrat, fünye girişi olan EYP düzeneği, 1 adet çabuk nişan alma aleti, 1 adet fotoğraf makinası, 1 adet Kanas silahına ait keskin nişancı dürbünü, 1 adet gündüz el dürbünü, 1 adet batarya havzası, 300 gram çivi, 1 adet akü şarj aleti, 1 adet akımölçer cihazı, 700 metre kablo, 20 adet büyük pil, 9 adet anahtar takımı, 1 adet tornavida, 650 adet 7,62 mm bixi silahı mühimmatı, 900 adet 7,62 mm kaleşnikof silahı mühimmatı, 1032 adet 5,56 mm m-16 silahı fişeği, 4 adet av tüfeği fişeği, 55 kilo makarna, 70 kilo toz şeker, 20 paket kuru maya, 40 kilo bulgur, 45 kilo çay, 80 kilo pirinç, 28 litre sıvı yağı, 35 kilo kuru fasuyle, 10 k tuz, 5 kg tahin,1 kg un, 5 litre katı yemek yağı, 10kg tütün, 5 litre motor yağı,2,5 litre mazot,3,5 litre benzin, 1 adet el feneri, 1 adet keçeli kalem,2 adet levye,1 adet tencere,1 adet süzgeç ,2 adet yemek kaşığı, 4 adet tepsi, 4 adet alimünyum kova, 1 adet tava, 4 adet ayakkabı, 2 adet tişört, 1 adet gömlek, 1 adet eldiven, 1 adet çanta, 1 adet şemsiye, 1 adet çakmak, 1 adet lif, 12x12 şeffaf dosya, 2 adet jelikan bidon, 2 adet muhtelif ebatlarda naylon ele geçirildi.Yaşam malzemeleri ve patlayıcı madde olay yerinde imha edilirken, delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelere, Kriminal Daire Başkanlığına gönderilmek üzere el konulduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.