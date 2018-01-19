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Amasya'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Amasya'da Richter ölçeğine 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
 

19 Ocak 2018, Cuma 20:22
Amasya'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Amasya kent merkezi olarak saptadığı deprem, bugün saat 19.07’de meydana geldi.

Yerin 14.34 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ İLYAS KÖYÜ


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü merkeze bağlı İlyas Köyü, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.


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