Amasya Üniversitesi öğrencileri köy çocuklarını sevindirdi

Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokul bünyesinde yürütülen "Oyuncağını ve Kitabını Paylaşır Mısın?" temalı oyuncak ve kitap toplama kampanyasında toplanan materyaller Kızılca ve Çal köylerinde yaşayan çocuklara ulaştırıldı. Kampanyaya Yüksekokul öğrencileri, akademik ve idari personelinin yanı sıra Gümüşhacıköy İlçe Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal ve Gümüşhacıköy İlçe Belediye Başkanı Zehra Özyol´da destek verdi.
Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kemal Öztürk, "Kampanyaya katılanlardan isteğimiz, şiddet çağrışımı yapmayan oyuncakları bize ulaştırmalarıydı. Eğitici oyuncakları tercih ediyoruz. Toplanan oyuncaklar ve çeşitli yaş grubuna hitap eden kitapları öğrencilerimize veriyoruz. Kampanyaya destek veren öğrencilere, akademik ve idari personelimize, hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bağışlanan oyuncaklarımız büyük oranda Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol tarafından sağlandı. Kaymakamımız Mehmet Çağatay Çakal'a da kampanyamıza verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz"
dedi.
Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)
Senim Tanay