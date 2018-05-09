Amasya Üniversitesi öğrencileri köy çocuklarını sevindirdi

Senim Tanay

Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokul bünyesinde yürütülen "Oyuncağını ve Kitabını Paylaşır Mısın?" temalı oyuncak ve kitap toplama kampanyasında toplanan materyaller Kızılca ve Çal köylerinde yaşayan çocuklara ulaştırıldı. Kampanyaya Yüksekokul öğrencileri, akademik ve idari personelinin yanı sıra Gümüşhacıköy İlçe Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal ve Gümüşhacıköy İlçe Belediye Başkanı Zehra Özyol´da destek verdi.Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kemal Öztürk, "dedi.