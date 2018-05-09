Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Amasya Üniversitesi öğrencileri köy çocuklarını sevindirdi

Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından yürütülen 'Oyuncağını ve Kitabını Paylaşır Mısın?' projesi kapsamında toplanan oyuncak ve kitaplar Kızılca ve Çal köylerinde yaşayan çocuklara ulaştırıldı

09 Mayıs 2018, Çarşamba 16:26
Amasya Üniversitesi öğrencileri köy çocuklarını sevindirdi
Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokul bünyesinde yürütülen "Oyuncağını ve Kitabını Paylaşır Mısın?" temalı oyuncak ve kitap toplama kampanyasında toplanan materyaller Kızılca ve Çal köylerinde yaşayan çocuklara ulaştırıldı. Kampanyaya Yüksekokul öğrencileri, akademik ve idari personelinin yanı sıra Gümüşhacıköy İlçe Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal ve Gümüşhacıköy İlçe Belediye Başkanı Zehra Özyol´da destek verdi.



Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kemal Öztürk, "Kampanyaya katılanlardan isteğimiz, şiddet çağrışımı yapmayan oyuncakları bize ulaştırmalarıydı. Eğitici oyuncakları tercih ediyoruz. Toplanan oyuncaklar ve çeşitli yaş grubuna hitap eden kitapları öğrencilerimize veriyoruz. Kampanyaya destek veren öğrencilere, akademik ve idari personelimize, hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bağışlanan oyuncaklarımız büyük oranda Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol tarafından sağlandı. Kaymakamımız Mehmet Çağatay Çakal'a da kampanyamıza verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

ide Okulları öğrencileri 5. Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali'nde

ide Okulları öğrencileri 5. Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali'nde
'Yenilenebilir Enerjili Akıllı Baston' projesi TÜBİTAK Türkiye finallerinde

'Yenilenebilir Enerjili Akıllı Baston' projesi TÜBİTAK Türkiye finallerinde
Antalya Teknokent’e birincilik ödülü

Antalya Teknokent’e birincilik ödülü
Sanko'da TÜBİTAK toplantısı

Sanko'da TÜBİTAK toplantısı
Okuryazarlık belgesini oğlunun elinden aldı

Okuryazarlık belgesini oğlunun elinden aldı
2. Engelsiz Açıköğretim Çalıştayı başlıyor

2. Engelsiz Açıköğretim Çalıştayı başlıyor
Ücretsiz kolej eğitimi

Ücretsiz kolej eğitimi
‘Zeka Oyunları’ için geri sayım

‘Zeka Oyunları’ için geri sayım
'Geleceğin kampüsü'

'Geleceğin kampüsü'
Köy okullarına mobil STEM eğitimi

Köy okullarına mobil STEM eğitimi
680 bin kişiye af

680 bin kişiye af