Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yöreye Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gelen tarım işçilerinin barınmak için Adatepe Mahallesi’nde kurdukları çadırların bulunduğu alan sular altında kaldı.

100'E YAKIN TARIM İŞÇİSİ ETKİLENDİ

100’e yakın tarım işçisi ve ailelerinin yardımına Gümüşhacıköy Kaymakamlığı yetkilileri yetişti. Ailelerin barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlatıldı.