Amatör küme maçında saha karıştı, iki futbolcu hastanelik oldu

2 FUTBOLCU YARALANDI

Erdinç Şahin

’nda dünkarşılaştı. Pazarköy Eğitim Spor, Taşkısığıspor’u 1-0 yendi. Maç sonrası futbolcular arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.Kavgaya 2 takımın taraftarları da katılınca ortalık karıştı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgadafutbolcularıaldığı darbelerle yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Yaralanan iki futbolcu olay yerine gelen ambulanslarla Akyazı İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.İki takım arasında ligin ilk yarısında da kavga çıkarken, yaralanan taraftarlar olmuştu.