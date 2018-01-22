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Amatör küme maçında saha karıştı, iki futbolcu hastanelik oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde amatör küme maçının ardından futbolcular arasında başlayan tartışmaya taraftarların da katılmasıyla saha karıştı. Yaşanan kavgada darp edilen 2 futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Amatör küme maçında saha karıştı, iki futbolcu hastanelik oldu
Sakarya 1. Amatör liginde Pazarköy Stadı’nda dün Pazarköy Eğitim Spor ile Taşkısığıspor karşılaştı. Pazarköy Eğitim Spor, Taşkısığıspor’u 1-0 yendi. Maç sonrası futbolcular arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
 

2 FUTBOLCU YARALANDI


Kavgaya 2 takımın taraftarları da katılınca ortalık karıştı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada Taşkısığıspor futbolcuları Resul Kaya ve Orhan Halil aldığı darbelerle yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Yaralanan iki futbolcu olay yerine gelen ambulanslarla Akyazı İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında da kavga çıkarken, yaralanan taraftarlar olmuştu.


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