Amatör küme maçında saha karıştı, iki futbolcu hastanelik oldu

Sakarya 1. Amatör liginde Pazarköy Stadı
’nda dün Pazarköy Eğitim Spor ile Taşkısığıspor
karşılaştı. Pazarköy Eğitim Spor, Taşkısığıspor’u 1-0 yendi. Maç sonrası futbolcular arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
2 FUTBOLCU YARALANDI
Kavgaya 2 takımın taraftarları da katılınca ortalık karıştı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada Taşkısığıspor
futbolcuları Resul Kaya ve Orhan Halil
aldığı darbelerle yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Yaralanan iki futbolcu olay yerine gelen ambulanslarla Akyazı İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında da kavga çıkarken, yaralanan taraftarlar olmuştu.
Erdinç Şahin