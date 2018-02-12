Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Amatör Lig'de 4 futbolcu feci şekilde darp edildi

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 12'nci grupta mücadele eden Yeni Çansporlu futbolcular, 2-2 beraberi kaldıkları Sultangazispor maçının ardından saldırıya uğradı.
 

12 Şubat 2018, Pazartesi 14:00
Amatör Lig'de 4 futbolcu feci şekilde darp edildi
Çanakkale temsilcisi Yeni Çanspor, dün İstanbul deplasmanında karşılaştığı Sultangazispor ile 2-2 berabere kaldı.

Yeni Çansporlu futbolcular, iddiaya göre maçın bitiş düdüğüyle birlikte Sultangazisporlu futbolcular ve taraftarların saldırısına uğradı.

Güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı olaylarda, darp edilen Yeni Çansporlu sol bek oyuncusu Serbay Keskin, orta saha oyuncusu İsa Fuat Dayı, kaleci Miraç Yardım ve stoper Muhammet Çetin Polat, aldığı darbelerle kanlar içinde kalarak, hastanelik oldu. Diğer oyuncular ise kendilerini güçlükle soyunma odasına atabildi.


 

BÜYÜK TEPKİ 


Yeni Çanspor’lu bazı oyuncular, saha içinde başlayıp soyunma odasına kadar devam eden çirkin saldırıları ve sonrasını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Video ve fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, çirkin saldırıya tepkiler yağdı. Hastanede tedavileri tamamlanan futbolcular, gece yarısı taburcu olduktan sonra takımla birlikte Çan'a döndü.

İşte o görüntüler:



Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Yeni Çansporlu oyunculara yapılan çirkin saldırıya, sosyal medyadaki kişisel hesabı üzerinden tepki gösterdi. Başkan Kuzu, mesajında şunları söyledi: "Ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde, centilmence olması gereken bir müsabakada, Çansporumuz futbol terörüne maruz kalmıştır. Sporcularımıza, İstanbul Sultangazispor deplasmanında yapılan çirkin ve hain saldırıyı kınıyoruz. Saldırganların hak ettikleri cezayı almaları için yasal sürecin en yakın takipçisi olacağız."

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sam Allardyce'tan Cenk Tosun değerlendirmesi

Sam Allardyce'tan Cenk Tosun değerlendirmesi
Trabzonspor’da Burak Yılmaz müjdesi

Trabzonspor’da Burak Yılmaz müjdesi
Neymar, Boluspor için bakın ne yaptı!

Neymar, Boluspor için bakın ne yaptı!
Newcastle United-Manchester United maç sonucu: 1-0

Newcastle United-Manchester United maç sonucu: 1-0
Barcelona evinde berabere kaldı

Barcelona evinde berabere kaldı
UEFA'dan Cengiz Ünder'e övgü

UEFA'dan Cengiz Ünder'e övgü
Eusebio Di Francesco Cengiz Ünder'i göklere çıkardı!

Eusebio Di Francesco Cengiz Ünder'i göklere çıkardı!
Rodallega gitmek için çok uğraşmış!

Rodallega gitmek için çok uğraşmış!
Medel’in sırrı eşinde saklı

Medel’in sırrı eşinde saklı
Negredo'ya Vagner Love desteği

Negredo'ya Vagner Love desteği
Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı tartıştı, Volkan Demirel ayırdı!

Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı tartıştı, Volkan Demirel ayırdı!