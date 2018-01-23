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Amatör maçta akılalmaz olay! Jandarma havaya ateş açtı

Hafta sonu Tekirdağ Süper Amatör Ligi'nde oynanan Ergenegücü Ulaşspor - Kapaklıspor karşılaşmasında çıkan olaylarda kadroya alınmayan ve tribünde maçı takip eden 17 ve 18 yaşındaki iki Kapaklıspor oyuncusu, 50 kişilik grup tarafından darp edildi. Darp edilen oyunculardan bir tanesinin burnu kırıldı.Jandarma ekipleri çıkan arbedeyi havaya ateş açarak durdurabildi.

23 Ocak 2018, Salı 14:30
Amatör maçta akılalmaz olay! Jandarma havaya ateş açtı
Süper Amatör Lig'in 16. haftasına Ergenegücü Ulaşspor ile deplasmanda karşılaşan Kapaklıspor rakibini 2-0 mağlup etti.

Maçın 70. dakikasında güvenlik güçleri her iki takımın taraftarlarını stadyum dışına çıkardı. Maçın bitiş düdüğü ile beraber saha dışında olan taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Bu sırada Kapaklıspor'un 17 ve 18 yaşlarında olan iki futbolcusu Ergenegücü Ulaşspor taraftarları tarafından darp edildi. Olaya müdahale etmek isteyen jandarma ekipleri çıkan arbedeyi havaya ateş açarak durdurmak zorunda kaldı.


 

BİR OYUNCUNUN BURNU KIRILDI


Yaşanan olayların ardından Kapaklıspor dün bir açıklama yaptı. Bazı taraftarların karşılaşmadan günler önce sosyal medyada küfürlü yorumlar yaparak ortamı gerdiği belirtilen açıklamada, karşılaşma esnasında ev sahibi ekibin oyuncularının taşkınlık yaptığı ifade edildi. Ayrıca kadroda yer almayıp karşılaşmayı tribünde takip eden Kapaklıspor oyuncularının da Ergene Ulaşspor taraftarları tarafından darp edildiği ve bir oyuncunun burnunun kırıldığı açıklandı.

İşte o anlar:


 

"SİZİ TEBRİKEDİYORUZ(!)"


Kapaklıspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın sonunda, "Olayda herhangi askere veya kendi futbolcumuz, şoförümüze karşı taraftarlarımızın herhangi bir müdahalesi olmamıştır. Kapaklıspor taraftarı her zaman vatanının, askerinin polisinin yanındadır. Bu yaşananlardan sonra sütten çıkmış ak kaşık Ulaşspor sizi tebrik ediyor (!), 1. Amatör Küme'de başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.


Ligin ilk yarısında Kapaklıspor, Ergenegücü Ulaşspor’u 5-0 mağlup etmiş, ligin ikinci yarısında ise Kapaklıspor deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazanarak üç puana ulaşmıştı. Perşembe günü 29 Ekimspor kompleksinde oynanacak olan Çerkezköy Doğanspor - Ergene Ulaşspor karşılaşmasına ise Ulaşspor takımının taraftar getirmemesi bekleniyor.


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