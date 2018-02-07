Amatör sporlarda neler oluyor? Türkiye Kayak Federasyonu’na Mali Genel Kurulu iptal edildi

3 AYDA 5. FEDERASYON

Erdinç Şahin

23. Asliye Hukuk Mahkemesi,yaptığı Mali Genel Kurulun iptaline karar verdi.için açılan davanın son duruşması 06.02.2018 tarihinde, 2016/321 esas nolu dosya ile görüşüldü. Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, Mali Genel Kurulda, federasyonun 01.04.2014 – 30.04.2016 dönemine ait Denetleme Kurulu raporunun 5.6.7.8.9. ve 10’uncu maddelerinin ibra açısından genel kurulun oyuna sunulması, burada değerlendirilmesi gerektiğini ve yapılmış olan Mali Genel Kurulda, Denetleme Kurulu raporunun tamamının ibra edilmediğinin tespitine karar verdi.Türkiye Kayak Federasyonu’nun 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararına iki hafta içinde itiraz hakkı bulunuyor. Federasyon itiraz için İstinaf Mahkemesine gitme hakkı var. İstinaf Mahkemesi 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararını onaması halinde, Başkan Erol Yarar yönetimi hukuken düşmüş olacak ve 3 ay sonra yapılacak olan Olağan Genel Kurul, Olağanüstü Genel Kurul olarak yapılmak zorunda kalacak.Boks Federasyonu'nun 2012 Olağan Genel Kurulu iptal edildiTürkiye Boks Federasyonu’nun 21.10. 2012 yılında yapılan Olağan Genel Kurulu’na açılan iptal ve kayyum davalarının gerekçeli kararlarını Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi açıkladı. Kararda, açılan iki davanın kabulüne ve olağan genel kurulun iptaline karar verildi.2012 yılında yapılan seçimde genel kurul üyelerinin tespitinde yapılan usulsüzlük ve kayyum atanması isteği ile iki dava açılmıştı. Ancak bu iki dosya 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti. 11. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas 2017/471-karar 2017/496 ile de davanın kabulüne ve genel kurulun iptaline karar verdi.11. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yok hükmünde sayılan Türkiye Boks Federasyonu Olağan Genel Kurulu için açılan kayyum davasında 25. Asliye Hukuk ve birleştirilen 6. Hukuk Mahkemesi dosyaları 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 2014 yılında gönderdi ve 11. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı.Kararda 2012 yılında yapılan genel kurulun yok hükmünde olduğu kararı KESİN olarak açıklandı. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gönderilen kesinleşmiş karar sonunda da dosya 11. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kapatıldı. Sulh Hukuk Mahkemesi, bu kesin karar neticesinde federasyona kayyum ataması yapabilecek.Cimnastik Federasyonu Genel Kurulu'na iptal kararı çıktıTürkiye Cimnastik Federasyonu’nun 30 Ekim 2016 tarihinde yapılan 4’üncü Olağan Genel Kurulu'nda Seyfettin Gebeş aday olmuş ancak adaylığı kabul edilmemişti.Danıştay 10. Dairesi’nin 07.03.2016 tarih 2012/9445 E,20016/1132 K sayılı ilamında federasyonlara başkan adaylığı için istenen yüzde 15 imza ve adaylık ücretleri kaldırılmıştır denilerek, Gençlik ve Spor Bakanlığından bu karar uygulanması istenmişti. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü spor tahkim kurulunun kararına uyarak seçimleri Danıştay’ın kararının uygulanmadan yapılmasını istemişti. Danıştay’ın almış olduğu karara göre adaylık başvurusunda bulunan Seyfettin Gebeş, adaylık ücret evrakı olmadığı gerekçesiyle başvurusu reddedilmişti. Bu gelişme üzerine Seyfettin Gebeş, konuyu mahkemeye taşımıştı.Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 2017/42 esas sayılı dosya ile açılan davada dosyaya mahkeme bilirkişi atadı. Ancak Cimnastik Federasyonu’nun yapmış olduğu itiraz ile mahkeme yeni bir bilirkişi atadı. Atanan bilirkişi de raporunu tamamladı ve ilk raporun doğruluğuna dikkat çekerek, yapılan genel kurulun iptaline karar verdi. Bilirkişi olarak atanan Av. K. Tacar Çağlar 08.11.2017 tarihinde mahkemeye teslim ettiği raporda, kök raporda sunduğumuz görüşlerimizin değişmediğinin taktiri sayın mahkemeye ait olmak üzere iş bu rapor saygı ile sunulur diyerek 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne teslim etti.İki defa bilirkişi atanan iptal davasında kararı ilerleyen günlerde Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi verecek ve kamuoyuna duyurulacak.Judo Federasyonu seçimleri iptal edildiJudo Federasyonu seçimleri yanlış delegasyon ve oy hakkı olanlara oy hakkı verilmemesi gerekçesiyle iptal edildiAnkara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi, 22 Ekim 2016’da yapılan Türkiye Judo Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu ve 5. Mali Kurulu seçimi için iptal kararı verdi.Sezer Huysuz ve Nuri Muhammet Çelik, Türkiye Judo Federasyonu başkanlığı için yarışmıştı. Huysuz, 125 oy, Çelik ise 123 oy almıştı. 2 oy fazla alan Huysuz, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı seçilmişti. Seçimi kaybeden Çelik, seçimde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne iptal davası açtı. Dava hakkında kararını veren mahkeme, Türkiye Judo Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu ve 5. Mali Kurulu seçiminin iptaline hükmetti.Mahkemenin kararını değerlendiren Çelik, seçimi 2 farkla kaybettiklerini anımsatarak, seçimler bittikten sonra yaklaşık 10 kişinin oy kullanma hakkı olmaksızın oy kullandıklarını tespit ettiklerine dikkat çekti.Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu iptal edildiAnkara 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 13 Kasım 2016 tarihinde yapılan Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu için iptal kararı verdi.Türkiye Güreş Federasyonu'nun 13 Kasım 2016 tarihinde Ankara'da yapılan Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Musa Aydın seçime tek aday olarak girmiş ve yeniden başkan seçilmişti.Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç döneminde Danıştay, başkan adaylarına koyulan adaylık için %15 imza şartı ve adaylık ücretini kaldırmıştı. Ancak Bakan Kılıç döneminde bu karar uygulanmamış ve tüm federasyonların (kış sporları hariç) genel kurulları yapılmıştı.2016 yılında yapılan Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda ise mevcut Başkan Musa Aydın seçime tek aday olarak girmiş ve yeniden başkan seçilmişti. Bu genel kurulda aday adayı olan fakat yeterli imza toplayamayan Halil İbrahim Kastan, Danıştay'ın kararına uyulmadığı gerekçesiyle Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne avukatı Kürşat Ergün aracılığı ile iptal davası açmıştı. Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi bugün 2016/532 esas dosyasını görüşerek, davanın kabulü ile Türkiye Güreş Federasyonu'nun 13.11.2016 tarihli 4. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nun iptaline karar verdi.