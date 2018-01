Amazon’a göre en çok satan 10 oyun

Adem Özdoğan

Dünya çapında hizmet verentarafından sunulan raporda, ilk sırada Nintendo imzası taşıyan Super Mario Odyssey bulunuyor. Japon oyun devinin Mart ayında satışa sunduğu yeni konsolu Switch için geliştirilen, kısa sürede büyük bir satış başarısına imza atmıştı.Amazon tarafındna yayınlanan listenin iki numarasında ise yine bir Switch oyunu ile karşılaşıyoruz. Nintendo tarafından geliştirilen, 2017’nin en çok satan 2. oyunu olmayı başarmış durumda. En azından Amazon’da.Listenin 3 numarasında geldiğimizde bir diğer Switch oyunu ile karşılaşıyoruz. Nintendo’nun yeni konsolunun çıkış oyunlarından biri olanAmazon’un en çok satanlar listesinde 3. sırada yer alıyor.4 numaraya geldiğimizde nihayetinde biroyunu ile karşılaşıyoruz., Amazon’da en fazla satan 4. oyun olarak karşımıza çıkıyor.1- Super Mario Odyssey2- Mario Kart 8 Deluxe3- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch)4- Horizon Zero Dawn5- Call of Duty: WWII (PS4)6- Call of Duty: WWII (Xbox One)7- Splatoon 28- Pokémon Ultra Sun9- Pokémon Ultra Moon10- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Wii U)