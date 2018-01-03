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Amazon’a göre en çok satan 10 oyun

Perakende sektörünün önemli isimlerinden biri olan Amazon, 2017’de en çok satan 10 oyunu açıkladı. Amazon’un açıkladığı listede enteresan bir şekilde ilk 10’daki 7 oyun Nintendo konsolları için yayınlanan yapımlardan oluşuyor
 

Amazon’a göre en çok satan 10 oyun
Dünya çapında hizmet veren Amazon tarafından sunulan raporda, ilk sırada Nintendo imzası taşıyan Super Mario Odyssey bulunuyor. Japon oyun devinin Mart ayında satışa sunduğu yeni konsolu Switch için geliştirilen Super Mario Odyssey, kısa sürede büyük bir satış başarısına imza atmıştı.

Amazon tarafındna yayınlanan listenin iki numarasında ise yine bir Switch oyunu ile karşılaşıyoruz. Nintendo tarafından geliştirilen Mario Kart 8 Deluxe, 2017’nin en çok satan 2. oyunu olmayı başarmış durumda. En azından Amazon’da.

Listenin 3 numarasında geldiğimizde bir diğer Switch oyunu ile karşılaşıyoruz. Nintendo’nun yeni konsolunun çıkış oyunlarından biri olan The Legend of Zelda: Breath of the Wild Amazon’un en çok satanlar listesinde 3. sırada yer alıyor.

4 numaraya geldiğimizde nihayetinde bir PS4 oyunu ile karşılaşıyoruz. Horizon Zero Dawn, Amazon’da en fazla satan 4. oyun olarak karşımıza çıkıyor.

İşte listenin geri kalanı; 

1- Super Mario Odyssey
2- Mario Kart 8 Deluxe
3- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch)
4- Horizon Zero Dawn
5- Call of Duty: WWII (PS4)
6- Call of Duty: WWII (Xbox One)
7- Splatoon 2
8- Pokémon Ultra Sun
9- Pokémon Ultra Moon
10- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Wii U)
 

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