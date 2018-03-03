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Amazon Ar View’lı Android modelleri

Son dönemde akıllı telefon üreticileri ve yazılım geliştiriciler AR konusunda önemli adımlar atıyorlar. Geçtiğimiz yıl Apple’ın A11 Bionic yonga seti ile ön plana çıkardığı AR teknolojisi, şu aralar Samsung’un da radarına girmiş durumda

Amazon Ar View’lı Android modelleri
Öyle görünüyor ki kısa süre içerisinde diğer üreticiler de AR uygulamaları için önemli adımlar atacaklar. Şu anda AR teknolojisini en etkin kullanan şirketlerden biri olan Amazon, Ar View özelliği için Google ile işbirliği yapmaya başladı.

Bilindiği üzere Amazon’un uygulamasında Ar View isminde bir sekme mevcuttu. Bu sekme sayesinde Amazon üzerinden satın alacağınız eşyaların odanızda ya da evinizde nasıl duracağını canlı bir şekilde görebiliyordunuz. Eğer uygulamanın işlevselliğini hayal edemediyseniz, aşağıdaki kısa tanıtım videosuna göz atabilirsiniz.

Şimdiye kadar iOS’e özel olan bu uygulama, artık Android modellerinde de kullanılabilir. Elbette Android kullanıcılarının bu uygulamayı kullanmadan önce Google Play üzerinden ARCore 1.0 isimli uygulamayı indirmeleri gerekiyor.

Ne yazık ki bu uygulama şimdilik yalnızca Oreo destekli üst segment cihazlarda çalışıyor. Yani bir başka değişle, Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, LG V30, OnePlus 5, OnePlus 5T, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S8, S8+ ve Note 8 sahipleri, ARCore 1.0’ı sorunsuz bir şekilde indirebilirler.

Önümüzdeki Mart ayında, Amazon’un Türkiye pazarına gireceğini düşündüğümüzde bu haberin Android kullanıcıları için sevindirici olduğunu söyleyebiliriz.


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