Amazon Ar View’lı Android modelleri

Adem Özdoğan

Öyle görünüyor ki kısa süre içerisinde diğer üreticiler de AR uygulamaları için önemli adımlar atacaklar. Şu andateknolojisini en etkin kullanan şirketlerden biri olan Amazon,özelliği için Google ile işbirliği yapmaya başladı.Bilindiği üzere Amazon’un uygulamasındaisminde bir sekme mevcuttu. Bu sekme sayesindeüzerinden satın alacağınız eşyaların odanızda ya da evinizde nasıl duracağını canlı bir şekilde görebiliyordunuz. Eğer uygulamanın işlevselliğini hayal edemediyseniz, aşağıdaki kısa tanıtım videosuna göz atabilirsiniz.Şimdiye kadar iOS’e özel olan bu uygulama, artık Android modellerinde de kullanılabilir. Elbette Android kullanıcılarının bu uygulamayı kullanmadan önceüzerindenisimli uygulamayı indirmeleri gerekiyor.Ne yazık ki bu uygulama şimdilik yalnızcadestekli üst segment cihazlarda çalışıyor. Yani bir başka değişle, Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, LG V30, OnePlus 5, OnePlus 5T, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S8, S8+ ve Note 8 sahipleri, ARCore 1.0’ı sorunsuz bir şekilde indirebilirler.Önümüzdeki Mart ayında,’un Türkiye pazarına gireceğini düşündüğümüzde bu haberin Android kullanıcıları için sevindirici olduğunu söyleyebiliriz.