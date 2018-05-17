Amazon bir tepe yöneticisini daha kaybetti

Amazon’un Alexa’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jim Freeman, teknoloji devindeki görevinden ayrılarak Alman e-ticaret şirketi Zalando’ya geçti.

CNBC’nin haberine göre, Freeman yılın başında kararını açıkladığında Amazon’un kilit isimleri ona kalmasını söyledi ancak bu ısrarlara kulak asmadı ve Berlin merkezli yeni şirketinde iş başı yaptı.