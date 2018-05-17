Amazon bir tepe yöneticisini daha kaybetti
Amazon’un yapay zeka departmanı Alexa’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jim Freeman görevinden ayrıldı. Freeman ile birlikte son 10 ayda Amazon’dan ayrılan yöneticilerin sayısı 10’u geçti
Amazon’un Alexa’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jim Freeman, teknoloji devindeki görevinden ayrılarak Alman e-ticaret şirketi Zalando’ya geçti.
CNBC’nin haberine göre, Freeman yılın başında kararını açıkladığında Amazon’un kilit isimleri ona kalmasını söyledi ancak bu ısrarlara kulak asmadı ve Berlin merkezli yeni şirketinde iş başı yaptı.