Amazon Echo ailenin özel sohbetini gizlice dışarıya sızdırdı

Son dönemde büyük yükselişe geçen dijital asistanlı akıllı hoparlör pazarı, gizlilik endişeleri nedeniyle sekteye uğrayabilir. ABD’nin Portland kentinde Amazon Echo kullanan bir aile, cihazın evdeki sohbetlerini gizlice kaydettiğini ve kişi listesindeki rastgele bir kişiye gönderdiğini fark etti.

Seattle merkezli yerel TV kanalı KIRO7’nin haberine göre, aile Echo’nun sohbeti başkalarına gönderdiğini ses dosyasını alan iş arkadaşlarının kendilerini uyarmasıyla fark etti.

Konuyla ilgili CNBC’ye açıklama yapan Amazon sözcüsü, söz konusu gizlilik hatasının Alexa’nın arka plandaki diyalogları komut olarak algılamasından ötürü yaşanmış olabileceğini ve incelemelerin başlatıldığını açıkladı.

Bu olay akıllı hoparlörler konusundaki gizlilik tartışmalarını alevlendirebilir. Genellikle oturma odaları ve mutfaklar gibi özel konuşmaları dinleyebilecekleri yerlerde konumlandırılan akıllı hoparlör, yalnızca ‘Alexa’ ya da ‘Hey Google’ gibi belli kelimeleri duyduklarında devreye giriyorlar.







