Amazon kasiyersiz ilk süpermarketini açtı



ÇOCUKLAR VE BENZER FİZİKTEKİLER SORUN OLABİLİR



İYİ SONUÇLAR VERDİ



ZİNCİR SORUSU CEVAPSIZ KALDI

Can Hakman

bünyesinde bir yıldır personel tarafından test edilen sistem bugün herkese açık hale geliyor.İnsansız sistem tavana monte edilen kameralarla her bir müşteriyi takip ediyor. Müşteriler mağazaya girmeden önce akıllı telefonundaki uygulamayı girişteki sisteme okuttuktan sonra raflardaki sensörler müşterinin seçtiği ürünleri belirliyor ve listeye ekliyor. Ürünü yerine geri koyduğunda ise söz konusu ürün alışveriş sepetinden siliniyor.Habertürk'ün haberine göre; alışverişini tamamlayanlar kasadaki fatura, fiş süreci es geçerek mağazadan ayrıldıktan sonra satın aldıkları ürünler kredi kartlarına faturalandırılıyor.Öte yandan, bir süredir test edilen sistemde benzer vücut oran ve tiplerine sahip olan müşterilerin ayrıştırılmasında sıkıntılar olduğu belirtilmişti. Keza başta çocuklar olmak üzere süpermarketteki müşterilerin raflardan aldıkları ürünleri yanlış bölüme koymasının da soruna neden olduğu biliniyordu.'nun üst düzey yöneticisi Gianna Puerini, kasa ve kasiyersiz mağazanın test sürecinde iyi sonuçlar verdiğini ve böyle bir teknolojinin ilk defa kullanıldığını açıkladı. Puerini, bunun en gelişkin bilgisayar vizyonu ve makine öğrenimlerinden biri olduğunu kaydetti.Amerikalı şirket, Whole Foods'tan ayrı olarak daha fazla Go mağazası açıp açmayacağını ya da teknolojinin Whole Foods zincirlerinde kullanılıp kullanılmayacağını ise açıklamadı.Süpermarketteki kuyrukları yok etmeyi planlayan sistem sayesinde'un daha da değer kazanması bekliyor. Amazon hisseleri geçen yıldan bu yana yüzde 74 değer kazanarak 750 dolardan 1295 dolara çıktı. Şirketin piyasa değeri ise 623 milyar dolar.