Amazon Türkiye'ye ne zaman geliyor? Tarih belli oldu



AMAZON'UN TÜRKİYE'YE GİRİŞ TARİHİ MERAK EDİLİYORDU



AMAZON KENDİ KARGO ŞİRKETİNİ KURDU

Can Hakman

eBay’in Gittigidiyor’un satın almasının ardından’un da Türkiye’ye yönelik bir hamle yapması bekleniyordu. Vatandaşlar uzun zamandır e-ticaret devi Amazon'un ne zaman Türkiye'de faaliyete geçeceğini merak ediyordu. Merakla beklenen soru en sonunda cevabını buldu. Peki'un mart ayı sonunda Türkiye'ye geleceği bilidirildi. Amazon bu tarihten sonra Türkiye'deki test satışlarına başlayacak.Girdiği ülkelere o ülkenin en büyük e-ticaret platformunu satın alan’un Türkiye’de de Hepsiburada’yı satın alacağı iddia edilmişti. Hepsiburada daha önce yaptığı açıklama ile iddiaları yalanlarken, gelen haberler de o yönde. Gelen haberlere göre firmanın amazon.com.tr adıyla faaliyet göstereceği belirtiliyor. Amazon’un Türkiye’deki faaliyetlerineyse mart ayı sonunda büyük bir lansmanla başlaması bekleniyor. Toptancı ve satıcılara “Mart ayı için hazırlık” olun çağrısı yapan firmanın belirli ürün kategorisinde test satışlarına başlayacağı bildirildi. Ayrıca Lüksemburg ekibinin önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelerek büyük firmalarla görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi.Türkiye’deki tüm hazırlıklarının tamamlayan Amazon müşterilerinin satın aldığı ürünleri üreticiden alıp tüketiciye ulaştıracak kendi kargo şirketini kuruyor. Shipping with Amazon ismini alacak olan kargo şirketi ilk aşamada Amazon müşterilerine daha avantajlı fiyatlarla kargo seçeneği sunacak. Böylece bir alışverişte hem alışveriş komisyonundan hem de kargo ücretinden kazanç sağlayacak olan Amazon aynı zamanda rakip kargo şirketlerinin de Amazon siparişlerinden elde ettiği kazancı keserek kargo şirketlerine ağır bir darbe vurmuş olacak. Amazon’un ikinci aşamada ise kargo şirketini tüm diğer kargo işlemlerine açması bekleniyor. Böylece Shipping with Amazon, UPS veya FedEx gibi dünya çapında dev bir kargo şirketine dönüşecek.Amazon'un Türkiye'ye mart ayında geleceğini duyurmasının ardından dev şirketi ve kullanıcıları şimdiden neler beklediği merak konusu oldu.