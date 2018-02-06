Amazon’un patentini aldığı cihaz tartışma yarattı

TİTREŞİM GÖNDERECEK

AMAZON'UN SİCİLİ TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ



ÇALIŞANLARIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU

Nazlı Erdol

Online perakende devi, çalışanların el hareketlerini takip etmek üzere geliştirdiği cihaz için iki patent aldı. Şirketin 2016 yılında ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yaptığı başvuru 30 Ocak'ta onaylandı. Bileğe takılacak cihaz teorik olarak çalışanların el hareketleri ile stoklardaki ürün arasındaki ilişkiyi izlemek üzere tasarlandı.‘Bileklik' ya da ‘kelepçe' olarak adlandırılan yeni teknolojinin, farklı ülkelerdeki 70 depoda kullanılması bekleniyor.Ultrasonik dalga ve radyo yayını ile çalışacak bileklikler ‘dokunsal geribildirim' yöntemini kullanarak, depo çalışanını yönlendirecek. Örneğin yanlış biri kutunun alınması ya da doğru ürüne yaklaşılması durumunda belirli titreşimler gönderebilecek.Sputnik'in aktardığına göre cihaz, çalışanların gerçek zamanlı etkinliklerini izleyebildiği için gizlilikle ilgili ahlaki soruları da beraberinde getirdi. Elektronik kelepçeye benzerliği ve Amazon'un son yıllarda işçilere yönelik tartışma yaratan uygulamalarla gündeme gelmesi de bu eleştirilerin artmasına neden oldu.Perakende devi sürekli daha fazla çalışmaya zorlayan yüksek hedefler koyması, tuvalet molalarını kısıtlaması, paketleme konusunda işçilere ağır kotalar uygulaması nedeniyle sıklıkla eleştiriliyor. Örneğin Kasım 2017'de İngiltere Essex'teki depoya çalışan olarak giren gizli bir muhabir, dakikada en az iki paketleme yapmayan işçilerin kovulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını ortaya çıkarmıştı.bileklik sayesinde önemli zaman tasarrufu sağlanacağını savunuyor.Çalışanların bu şekilde izlenmesinin önünde yasal bir engel bulunmadığı belirtiliyor. Şirket daha önce ABD'de çalışanları tarafından açılan davaları kazanmayı başardı. Bunlardan en dikkat çekeni, Amazon'un tuvalet kullanımına dahi sınırlama getirirken, depo çalışanlarını mesai saatleri dışında her gün yaklaşık 25 dakika beklemeye zorlamasıydı. İşçiler her vardiya sonrası yapılan üst araması için sırada geçirdikleri süre için ödeme yapılmasını talep etseler de ABD Yüksek Mahkemesi bu talebi reddetti.