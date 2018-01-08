Ambulans şoförü, iki bacağı kesilen hastayı sırtında eve götürdü

Yusuf Cevahir

Manisa Saruhanlı'da, ambulans şoförü Çetin Karamanlar, Saruhanlı Devlet Hastanesi’nden aldığı 70 yaşındaki diyabet hastası Muzaffer Tumlu’yu 4 Ocak’ta saat 11.00 sıralarında, Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi’ndeki evine götürmek için yola çıktı.Tedavisi nedeniyle iki bacağı diz üzerinden kesilen Tumlu’nun yaşadığı evin sokağına gelindiğinde altyapı çalışması nedeniyle yolun kapalı ve çamur olması nedeniyle ambulans giremedi.Bunun üzerine Karamanlar, Tumlu’yu yaklaşık 500 metre sırtında taşıyarak evine ulaştırdı. Bu sırada ambulanstaki paramedikler de Tumlu’nun refakatçi olarak yanında bulunan eşine yardımcı oldu.Ambulans görevlileri olarak, bu tür olaylarla zaman zaman karşılaştıklarını belirten Karamanlar, "Bu bizim insanlık görevimiz. Yapacak başka bir şey yok. Hastayı yolda bırakamazdım. Sırtıma alıp, taşıdım" dedi.