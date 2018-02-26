Amca çocuklarının odunluk kavgası 4 ölümle sonuçlandı

Bolu’nun Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde 2 evin ortasında bulunan odunluk nedeniyle amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 4 kişi toprağa verildi

Amca çocuklarının odunluk kavgası 4 ölümle sonuçlandı
Geçen Cumartesi günü meydana gelen olayda, Seben Çeltikdere köyünde oturan amca çocukları Ayhan ve Zeki Büyüktopaç arasında 2 evin ortasında bulunan odunluk nedeniyle uzun zamandır devam eden husumet yeniden alevlendi. 2 aile arasında kavga çıktı. Kavgada Zeki Büyüktopaç ile oğlu Onur Büyüktopaç tüfek ile ateş açtı. Açılan ateş nedeniyle Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan uzman çavuş olan oğlu Taşkın Büyüktopaç ölürken, yeğeni Soner Büyüktopaç ise ağır yaralandı.


ODUNLUK KAVGASINDA FACİA


Olayın ardından, kavgaya karışan Onur Büyüktopaç ve babası Zeki Büyüktopaç’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorguları devam ediyor.

Yaşamını yitirenler bugün toprağa verildi. Bolu merkezde bulunan Siteler Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ ve yaşamını yitirenlerin yakınları katıldı. Yan yana koyulan 4 tabutun başında kılınan cenaze namazının ardından Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve oğlu Taşkın Büyüktopaç’ın cenazeleri Çıkınlar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DHA


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