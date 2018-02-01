Amca dehşeti: 11 yaşındaki çocuk öldü, anne ağır yaralı

Nazlı Erdol

nde sebebi henüz belirlenemeyen olayda Rüstem K. (40), kardeşinin 11 yaşındaki çocuğu Ömer K.’yi bıçaklayarak öldürdükten sonra kardeşinin eşi Bahar K.’yi da ağır yaraladı.Olay anında evden kaçarak komşu mahalleye sığınan saldırganın diğer yeğeni E.K. (14) iseekipleri tarafından bulunduktan sonraekipleri tarafından gözetim amaçlı'ne kaldırıldı.Ağır yaralanan Bahar K.,'nde yapılan ilk müdahalenin ardından saat 04.30 sıralarında'ne sevk edildi. Bahar K.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Jandarma ekipleri, Rüstem K.’yi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.