Amca dehşeti: 11 yaşındaki çocuk öldü, anne ağır yaralı

Ordu’nun Perşembe ilçesinde 11 yaşındaki çocuk amcası tarafından bıçaklanarak öldürüldü, annesi de ağır yaralandı

01 Şubat 2018, Perşembe 10:42
Amca dehşeti: 11 yaşındaki çocuk öldü, anne ağır yaralı
Soğukpınar Mahallesi'nde sebebi henüz belirlenemeyen olayda Rüstem K. (40), kardeşinin 11 yaşındaki çocuğu Ömer K.’yi bıçaklayarak öldürdükten sonra kardeşinin eşi Bahar K.’yi da ağır yaraladı.

Olay anında evden kaçarak komşu mahalleye sığınan saldırganın diğer yeğeni E.K. (14) ise jandarma ekipleri tarafından bulunduktan sonra 112 ekipleri tarafından gözetim amaçlı Ordu Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Bahar K., Ordu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından saat 04.30 sıralarında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bahar K.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, Rüstem K.’yi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

İHA

 


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