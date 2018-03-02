Amcasını öldürüp gömdü 1,5 yıl sonra yakalandı



AMCASINI ÖLDÜRÜP GÖMDÜ

Can Hakman

Ebubekir K'nin (33), 16 Ağustos 2016'de ayrıldığı evine bir daha dönmemesi üzerine eşi Canan K, kayıp başvurusunda bulundu.Aramalara rağmen Ebubekir K'nin yaşadığına dair bir bilgiye ulaşılamayınca, dosyayıekipleri devraldı.Yakınları, Ebubekir K'nin, son olarak yeğeni ve iş ortağı olan Abdullah K. (36) ile görüştüğünü söyleyince polis çalışmasını bu yönde sürdürdü.Kaçak yollarla Azerbaycan'a gittiği belirlenen Abdullah K'nin 8 ay sonra yasal yollarla ülkeye giriş yaptığını ve hakkında kayıp başvurusu bulunduğunu tespit etti.'ya yerleştiği ve Konya'da bulunan ailesini görmeye gelmediği belirlenen Abdullah K, iş başvurusu için gittiği İstanbul'da bir eve düzenlenen baskında yakalandı.'ya getirilen ve suçunu itiraf eden Abdullah K'nin, merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi'nde gösterdiği alanda, iş makinesiyle gerçekleştirilen kazı sonrası, amcası Ebubekir K'nin toprağa gömülü kemik parçaları bulundu.Abdullah K'nin ilk ifadesinde, "Amcam Ebubekir K'ye 150 bin lira borcum vardı. Olay günü borç meselesi yüzünden tartışmaya başladık. Önce iki ayağından yaraladım. Yerde can çekişiyordu. Bana baktı ve 'Çocuklarım sana emanet. Onlara iyi bak' dedi. Sonra da kafasına ateş ederek öldürdüm. Elbiselerini çıkartıp yaktım, ardından da kazdığım çukura gömdüm" dediği öğrenildi.Olaydan birkaç gün sonra Ebubekir K'yi gömdüğü yere gittiğini, toprağı köpeklerin eşelediğini görünce hafriyat döktüğünü söyleyen Abdullah K'nin, "Köpekler eşeleyince ceset çıkar diye korktum. Üzerine büyükbaş hayvan kemikleri attım ve bir kamyon hafriyat döktüm. Azerbaycan'a gidinceye kadar amcamın başına gidip dua ettim." şeklinde ifade verdiği belirtildi.Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Abdullah K'nin sorgusu sürüyor.AA