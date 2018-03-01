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Amed Sportif Faaliyetler'e kayyum mu atanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, İçişleri Bakanlığı’nca incelemeye alındı. Bakanlıktan gelen 3 müfettiş, kulübe ait finansman tablolarını, gelir-giderlerin kayıt edildiği defterlerini inceliyor. Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, 3 müfettişin yaklaşık bir haftadan beri inceleme yaptığını belirtti. Kulübe kayyum atanacağı dedikoduları için de "Kulüple ilgili her türlü kayıtlarımız resmidir. İncelemeler yapılıyor. İnceleme sonucu ne olur bilmiyorum" dedi.

01 Mart 2018, Perşembe 13:14
Amed Sportif Faaliyetler'e kayyum mu atanacak?
İçişleri Bakanlığı’na bağlı 3 müfettişin, Diyarbakır Valiliği Dernekler Masası’nda, Amed Sportif Faaliyetler Kulubü’ne ait, finansman tabloları ve gelir-gider defter ve evrakını incelemeye aldığı belirtildi. Müfettişlerin yaklaşık bir haftadan beri resmi evrakın incelemeye alındığını doğrulayan Amed Sportif Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, kulübün ekonomik olarak çok kötü günler geçirdiğini söyledi.
 

KULÜBÜN EKONOMİSİ ÇOK KÖTÜ


Kulübe sahip çıkılması konusunda taraftarlara çağrıda bulunan Nurullah Edemen, "Kulüple ilgili resmi evraklarımız, defterlerimiz şu an İçişleri Bakanlığı’na bağlı müfettişler tarafından inceleniyor. Yaklaşık bir hafta oldu. Kulüple ilgili her şey resmi ve kayıt altına alınmıştır. Yasadışı tek bir işimiz, icraatımız olmaz. Bunun dışında kulüpte ekonomik olarak çok kötü günler yaşıyoruz.



'En önemlisi dedikoduların önünü kapatmak için kulübe destek olmak lazım. Algı açısından doğru değil, her kesimin Amedspor’u destek için kulübün yanında olması çağrısı yapıyoruz. Hafta sonu deplasmana gideceğiz kafile için daha bilet alamadık. Kulübün kadın voleybol takımını deplasmana gönderemedik. Hafta sonu deplasmanda kadın ve erkek futbol takımlarımızın maçları var, onlar için de daha bilet alamadık. Sonuç itibarıyla müfettiş incelemesi sürüyor"dedi.

Amed Sportif Kulübü'ne kayyum atanacağı yönündeki iddialar üzerini ise Başkan Edemen, "Müfettiş incelemesi sonrasında ne olur, açıkçası onu da bilemiyorum"dedi.
 


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