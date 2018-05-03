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Amed Sportif Faaliyetler PFDK’ya sevk edildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve kümede kalması büyük ölçüde garanti olan Amed Sportif Faaliyetler, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. 

Amed Sportif Faaliyetler PFDK’ya sevk edildi
Geçen hafta Diyarbakır’da oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan Hatayspor maçında yeşil kırmızılı beyazlı kulüp, "saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor, Atiker Konyaspor, Gaziantepspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor, Akın Çorap Giresunspor, Samsunspor, Ümraniyespor, Ankaragücü, Bandırmaspor, SBS İnşaat Kırklarelispor, Konya Anadolu Selçukspor, Bergama Belediyespor, Batman Petrolspor, Turgutluspor, Kayseri Erciyesspor, Arsinspor, Cizrespor, Aydınspor 1923 ve Büyükçekmece Tepecikspor pProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen diğer kulüpler oldu. 


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