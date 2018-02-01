Amedspor'un cezası belli oldu

TFF 2. Lig'de mücadele eden Amedspor bu hafta deplasmanda oynayacağı Sivas Belediye maçına çıkmamıştı. Diyarbakır külübünün cezası belli oldu. Hükmen mağlup sayılan Amedspor'un ayrıca 3 puanı silindi.