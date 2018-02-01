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Amedspor'un cezası belli oldu

TFF 2. Lig'de mücadele eden Amedspor bu hafta deplasmanda oynayacağı Sivas Belediye maçına çıkmamıştı. Diyarbakır külübünün cezası belli oldu. Hükmen mağlup sayılan Amedspor'un ayrıca 3 puanı silindi.

Amedspor'un cezası belli oldu
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sivas Belediyespor maçına çıkmayan Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silinme cezası verdi.

İşte PFDK'tan yapılan açıklama:

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan SİVAS BLD.SPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden ötürü Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP sayılmasına, ayrıca mevcut puanından galibiyet anında verilen puan kadar (3) PUAN SİLİNMESİNE,

karar verilmiştir.


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