Amedspor'un cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
, Sivas Belediyespor maçına çıkmayan Amed Sportif Faaliyetler
'e 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silinme cezası verdi.
İşte PFDK'tan yapılan açıklama:
AMED SPORTİF FAALİYETLER
Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan SİVAS BLD.SPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden ötürü Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP sayılmasına, ayrıca mevcut puanından galibiyet anında verilen puan kadar (3) PUAN SİLİNMESİNE
,
karar verilmiştir.
Erdinç Şahin