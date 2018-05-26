Ameliyatsız burun ve meme estetiği mümkün müdür, nasıl yapılır?

Ameliyatsız burun ve göğüs estetiğine olan talep her geçen gün artış gösteriyor. Ameliyat olmaktan korkan ya da ameliyat sonrası iyileşme süreci için yeterli vakti olmayan ve dikişsiz estetiğin daha doğal görüneceğini düşünen birçok hasta ameliyatsız estetik ameliyat olmayı çok daha cazip buluyor. Dolgu enjeksiyonu tekniği ile birçok estetik işleminin ameliyatsız olarak gerçekleştirilmesi mümkün. Dolgu yöntemi ile kırışık tedavisi uzun yıllardır yapılmaktaydı, son yıllarda burun ve göğüs estetiğinde kullanımı da popüler hale geldi. Göğüs büyütme ve bazı burun kusurlarının giderilmesinde oldukça başarılı bir şekilde uygulanabiliyor.





DOLGU ENJEKSİYONU İLE AMELİYATSIZ MEME BÜYÜTME

Dolgu enjeksiyonu işlemi özellikle nişan, düğün gibi özel günlere katılması gereken ve birkaç dakika içinde estetik yaptırmak isteyen hastalar tarafından daha çok tercih ediliyor. İmplant ile kalıcı olarak göğüs büyütme yöntemi için yeterli vakti olmayan birçok kadın dolgu enjeksiyonu yöntemi ile göğüslerini dolgunlaştırmayı tercih ediyor. Ortalama 10 -15 dakika süren dolgu enjeksiyonu işlemi ile kadınlar göğüslerini büyüttürebiliyor.

Sonuçlarının hemen görünür olması ve operasyon sonrası iyileşme sürecinin yok denecek kadar kısa olması bu işlemin sağladığı en önemli avantajlardır. Bu yöntemle göğüs büyüttürmek isteyen kadınların göğüsleri küçük olsa da yeterli miktarda göğüs dokusuna sahip olmaları gerekir. Aşırı küçük göğüslü olan ya da yeterli miktarda göğüs dokusuna sahip olmayan hastalar için dolgu enjeksiyonu yerine meme implantı tercih edilmelidir. Dolgu enjeksiyonu ile göğüs büyütme operasyonu için uygun bir aday olup olmadığınızı öğrenmek için alanında uzman bir plastik cerraha muayene olunması gerekir.





DOLGU ENJEKSİYONU İLE AMELİYATSIZ BURUN ESTETİĞİ

Burun ucu düşüklüğü, kemer tedavisi gibi burun estetiği sorunları da dolgu enjeksiyonu ile giderilebilir. Tüm dolgu enjeksiyonu işlemlerinde olduğu gibi burun estetiği de 15 - 20 dakika içinde gerçekleştirilebilir. Sonuçların hemen görülebiliyor olması ve iyileşme sürecinin olmaması tercih edilmesini sağlayan faktörler arasında.

Burun küçültme yaptırmak isteyen hastalar dışında birçok hasta bu teknikten faydalanarak burun estetiği yaptırabilirler. Vücudun kendi doğal yapısında da bulunan asit dolgu malzemesi kullanılarak yapılan bu işlemin bir yıl içinde tekrarlanması gerekir. Kalıcı bir işlem olmaması, sonuçtan memnun kalınmaması durumunda vazgeçebilme ya da bir sonraki uygulamada değişiklik yapabilme imkanı tanıması hastalara güven veren özellikleri arasındadır.



