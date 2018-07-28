Ameliyattan sonra kullandığı zencefil az kalsın öldürüyordu!

İzmir Aliağa'da yaşayan bankacı Faruk Güzel yaklaşık 3 ay önce öksürük şikayetiyle İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Şikayetlerine akciğerindeki hava kistlerinin neden olduğu ancak patlaması halinde ameliyatın mümkün olacağı belirtilen Faruk Güzel takibe alındı. 15 gün kadar önce öksürük ve nefesinde daralma şikayetleri artan Farul Güzel, akciğerindeki hava kistlerinin patlaması nedeniyle Göğüs Cerrahı Prof.Dr. Gökhan Yuncu tarafından ameliyata alındı. Prof.Dr. Gökhan Yuncu, tarafından kapalı yöntem uygulanarak hava kistlerini çıkarıldı ve nüksü önlemek için plevrası (göğüs duvarındaki zarı) soyuldu.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ AMA...

Başarılı geçen ameliyat sonrasındaki takip sürecinde hastada izah edilemeyen ve hayati tehlike oluşturan bir kanama meydana geldi. Göğüs içine endoskopik kamera ile bakılınca cerrahi bir kanamanın olmadığı ve tıpta kanama diyatezi (kanın pıhtılaşmasını bozan çok çeşitli nedenlerle kanamanın durmaması veya kontrolsüz büyük kanamaların oluşması) denilen sızıntı şeklinde bir kanama olduğu görüldü.

KANIN PIHTILAŞMASINI ENGELLİYOR

Hastayı tekrar sorguladıklarında zencefil kullandığını öğrendiklerini belirten Prof.Dr. Gökhan Yuncu, "Hasta ameliyat öncesinde sorulduğunda kan sulandırıcı ilaç kullanmadığını söyledi. Laboratuvar incelemelerinde de kanama diyatezine neden olabilecek bir bulgu yoktu. Hasta tıp dışı bir bitkisel ürün kullanıp kullanmadığı hakkında yeniden sorgulandığında her sabah düzenli olarak zencefil kullandığını ifade etti. Zencefil, kanın pıhtılaşma mekanizmasının ilk basamağında görev alan trombosit denilen kan hücrelerinin fonksiyonunu bozuyor. Hastamızda zencefil kullanımına bağlı olarak hayati tehlikeye neden olan kanama komplikasyonu gelişti. Yoğun tıbbi takip ve tedaviye rağmen yeniden ameliyata almak zorunda kaldık. Dolayısı ile hastane yatışı ve iyileşme süreci uzadı. Bu arada hastaya doku nakli anlamına gelen kan transfüzyonları yapıldı" dedi.

'KAN SULANDIRICI İLAÇLARLA BİRLİKTE KULLANMAYIN'

Son zamanlarda bitkisel kaynaklı ürünleri kullanma alışkanlığının arttığına dikkat çeken Prof.Dr. Gökhan Yuncu şu uyarılarda bulundu: "İlaç prospektüslerinin sayfalarca ürün bilgileri içermesine karşın aktarlardan, marketlerden alınabilen bitkisel kaynaklı ürünler hakkında en küçük bir uyarı yazısı yok. Bu yaygın bilinçsiz kullanım, kullanan kişilerin çok ciddi yan etkilerle karşılaşma riskini karşımıza çıkarıyor. Zencefilin, kan sulandırıcı ilaçlarla da birlikte kullanılmaması gerekiyor. Kullanılması durumunda kendiliğinden kanamalar oluşabiliyor. Hemofili hastaları da kanama riskinden dolayı tüketmemeli. Herhangi bir ameliyat olması gereken hastalar, en az 1-2 hafta kadar önce zencefil ve zencefili içeren yiyecek içecekleri tüketmeyi bırakılmalı."

İHA







