Amerika Afrin suskunluğunu bozdu

PENTAGON SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA



30 BİN KİŞİLİK TERÖR ORDUSU

İran'dan Afrin harekatı açıklaması

Rusya'dan flaş Zeytin Dalı Harekatı açıklaması: Dikkatle takip ediyoruz

Gizem Yetil

Ve Türkiye dediğini yaptı terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Suriye'nin Afrin şehrine yönelik hem havadan hem de karadan operasyon başlattıOperasyona Rusya ve İran'dan tepkiler anında geldi. Rusya Afrin'deki askeri birliklerini başka alana kaydırdı.İran Soçi'deki Suriye görüşmelerine dikkat çekerek temkinli açıklamalarda bulundu. Afrin operasyonunun üzerinden saatler geçtikten sonra Amerika cephesinden ufak bir açıklama geldi.'in haberine göre, Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Türkiye’nin PKK ile güvenlik kaygılarını anladıklarını söyledi. Rankine-Galloway, ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin’de devam bir operasyonu olmadığı vurgusu yaparak ülkesinin Afrin’deki gelişmelere müdahil olmasının söz konusu olmadığını ima etti.- Bütün tarafları gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya ve en önemli iş olan DEAŞ’ı yenmeye odaklanmaya davet ediyoruz.- Türkiye’nin ABD tarafından yabancı bir terör örgütü olarak tanınan PKK’ya ilişkin güvenlik kaygılarını anlıyoruz.- ABD, PKK’ya herhangi bir destek sağlamıyor.- ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin’de devam eden bir operasyonu yok çünkü DEAŞ’ı hedef alan askeri operasyonlara odaklanmış durumda.Amerika Türkiye sınırında yeni bir terör ordusu kuracağını, bu terör ordusunun da Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üyesi 30 bin kişiden oluşacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ABD'nin Suriye'de 30 bin kişilik 'sınır gücü' kuracağını açıklamasına tepki göstererek "Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" demişti.