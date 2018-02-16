Amerika Cerrahi Dergahı lideri Tosun Bekir Bayraktaroğlu hayatını kaybetti! Tosun Bekir Bayraktaroğlu kimdir?

Amerika Cerrahi Dergahı lideri Tosun Bekir Bayraktaroğlu 92 yaşında hayatını kaybetti. Peki Tosun Bekir Bayraktaroğlu kimdir? İşte ayrıntılar...

Amerika Cerrahi Dergahı lideri Tosun Bekir Bayraktaroğlu hayatını kaybetti! Tosun Bekir Bayraktaroğlu kimdir?
Amerika Cerrahi Dergahından yapılan açıklamada, kamuoyunda Bayraktaroğlu'nun cenazesinin pazar günü öğle namazını müteakip New York'taki Cerrahi Dergahından kaldırılacağı duyuruldu. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Hak yolundaki rehberimiz, şeyhimiz, mürşidimiz, en zor anlarımızda hep yanımızda maddi manevi desteğimiz, nefsimizin kaypak oyunlarına karşı koruyucumuz, elimizi hiç bırakmayan şefkatli babamız, bir hayata onlarca hayatı sığdırmayı başaran kamil insan, Amerika Nureddin Cerrahi Dergahı postnişini Tosun Bekir Bayraktaroğlu, Hakk'ın rahmetine yürüdü. Allah sırrını mukaddes, makamını ali, mübarek eylesin." 


TOSUN BEKİR BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?


İstanbul'da 1926 yılında dünyaya gelen Tosun Bekir Bayraktaroğlu, 1945'te Robert Kolej'den mezun olduktan sonra önce ABD'de bir süre mimari eğitimi aldı, daha sonra Londra'da iki yıl sanat tarihi tahsili yaptı. Ardından yeniden ABD'ye dönüp tahsilini New Jersey'de tamamladı. 

Bayraktaroğlu, 1961'den sonra 30 yıl kadar ABD'de resim, heykel ve sanat tarihi profesörlüğü yaptı. 1950'lerden sonra Paris'te başlayan ressamlık döneminde Avrupa ve Amerika'da birçok sergi açtı. 10 yıl kadar Fas'ta iş adamlığı yaptı ve bir dönem fahri konsolosluk görevini yürüttü.

1974'te İstanbul Karagümrük'teki Cerrahi Dergahına giren Bayraktaroğlu, burada tanıştığı Muzaffer Ozak'tan tasavvuf dersleri aldı. 1970'lerin sonuna ABD'deki Amerika Cerrahi Dergahını kurdu. 


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