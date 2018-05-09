Amerika'da 13 yaşındaki çocuk fişi çekilmeden bir gün önce komadan uyandı

Amerika'da geçirdiği trafik kazasının ardından komaya giren 13 yaşındaki çocuk yaşam destek ünitesinin kapatılmasına bir gün kala uyandı

Amerika'da 13 yaşındaki çocuk fişi çekilmeden bir gün önce komadan uyandı
Amerika'nın Alabama eyaletinde yaşaan 13 yaşındaki Trenton McKinley ölümün kıyısından döndü.
 

YAŞAM DESTEK ÜNİTESİ KAPATILACAKTI AMA... 


Küçük çocuk mart ayında geçirdiği trafik kazasının ardından komaya girdi. Ailesi bu süreçte dört kere kalbi duran çocuğun yaşam destek ünitesinin kapatılmasına onay verdi. Bir keresinde de küçük çocuğun kalbi 15 dakika boyunca durmuştu.  Doktorlar gerçekleşen kalp durmalarının ardından aileye küçük çocuğun uyansa bile ağır beyin hasarından izler taşıyacağını aktardı.
 

ORGANLARI BİLE BAĞIŞLANMIŞTI


Ancak ünitenin kapatılmasından bir gün önce 13 yaşındaki McKinley aniden uyandı. Ailesinin organlarını bile bağışladığı Trenton'ın uyanması doktorlarını şaşırtı.


DURUMU İYİYE GİDİYOR


Trafik kazasının ardından kafatası kırılan çocuğun sağlık durumunun komadan çıktıktan sonra iyiye gittiği belirtildi.  Küçük çocuk kaza anını net olarak hatırlamadığını söylese de komadayken cennete gittiğini söyledi.


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