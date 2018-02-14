Amerika'da Chelsea bombacısına ömür boyu hapis cezası

New York’ta düdüklü tencere ile kurduğu düzenekle 30 kişinin yaralanmasına neden olan saldırgan, terör suçundan çıktığı mahkemede ömür boyu hapse çarptırıldı

Amerika'da Chelsea bombacısına ömür boyu hapis cezası
New York ve New Jersey’de 2016 yılındaki bombalama olaylarının zanlısı olarak yargılanan ve suçlu bulunan Afgan asıllı ABD vatandaşı Ahmad Khan Rahimi, ömür boyu hapse mahkum edildi.

New York’ta turistik Chelsea semtinde düdüklü tencere ile kurduğu düzenekle 30 kişinin yaralanmasına neden olan Rahimi’nin yargılanması tamamlandı.



Rahimi, terör suçundan çıktığı mahkemede ömür boyu hapse çarptırıldı. Manhattan’da çöp konteyneri yakınında yaşanan patlama sonucu 30 kişi yaralanmış, olayda ikinci bir düdüklü tencere benzeri düzenek daha bulunmuş ve güvenli bir şekilde imha edilmişti.

New Jersey eyaletinde de yardım amaçlı düzenlenecek koşu öncesi çöp tenekesinin içine yerleştirilmiş bir bomba düzeneği patlamış, saldırıda yaralanan olmamıştı.


YARALI ELE GEÇİRİLMİŞTİ


Ahmad Khan Rahimi, 19 Eylül 2016’da New Jersey eyaletinin Linden kentinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışma sonrası yaralı ele geçirilmişti. 


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