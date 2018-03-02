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Amerika’da okudu, 5 dil biliyor, şimdi evsizlerle yaşıyor

Yıllar önce Amerika’ya üniversite okumak için giden ve bir daha dönmeyen 62 yaşındaki Muhteşem Erşen, babasının vasiyeti üzerine mirasını almaya geldiği İstanbul’da sahte evraklarla dolandırılınca sokaklarda kalmaya başladı. 5 dil bilen ve bugüne kadar bir çok ülke gezen Erşen’in en büyük hayali kimsesiz çocuklar için olan projesini hayata geçirmek

02 Mart 2018, Cuma 10:19
Amerika’da okudu, 5 dil biliyor, şimdi evsizlerle yaşıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kimsesizler misafirhanesi projesiyle yüzlerce evsize kışın zorlu şartlarında kapılarını açıyor.

İçinde yüzlerce hikaye barındıran kimsesizler misafirhanesinin konukları arasında 62 yaşındaki Muhteşem Erşen de bulunuyor. Yıllar önce üniversite okumak için Amerika’ya giden ve burada evlenen Erşen, babasının vasiyeti üzerine mirasını almak için Türkiye’ye geldi.
 

DOLANDIRICILAR MİRASINI ELİNDEN ALDI, SOKAKTA KALDI


Türkiye’ye geldiğinde sahte evraklarla mirası elinden alınan yaşlı adam, kalacak yeri olmadığı için sokaklarda yaşamaya başladı.

Sağlık sorunları nedeniyle sokaklarda zor günler geçiren Erşen’e İBB sahip çıktı. İBB’nin kimsesizler misafirhanesinde konaklamaya başlayan Erşen, burada tedavi oldu. Bir yandan mirasını geri almanın mücadelesini veren Muhteşem Erşen’in en büyük hayali, kimsesiz çocuklar için olan projesini hayata geçirmek.


BABASI, 'DİĞER EVLATLARIM SENİN GİBİ DEĞİL' DEYİP UYARMIŞ


2 aydır sokaklarda yaşayan Erşen, mirasını alıp Amerika’ya dönerek yaşamına orada devam etmek istiyor.

Onu sokaklarda yaşamaya zorlayan hikayesini anlatan Erşen,"İstanbul’da doğdum, 1976’da Amerikaya göç ettim. Üniversite okumak için gittim. O zaman orada kalacağımı düşünmemiştim. Üniversiteyi bitirdikten sonra orada kaldım. 34 sene yaşamıma orada devam ettim. Annemi babamı görmeye, ülkemi göremeye her yaz geliyordum. Babamın vasiyeti üzerine vefat ettikten sonra geldim Türkiye’ye ama sahte evraklarla mirasım çalınmış. Babam beni uyarmıştı. Diğer evlatlarım senin gibi değil diye. Şimdi mirasımı almaya çalışıyorum. Bir tanesini alır almaz döneceğim. 2 aydır buradayım" dedi.


TÜRKÇE DAHİL 5 DİL BİLİYOR


Bugüne kadar birçok ülke gezdiğini ve dört dil öğrendiğini söyleyen Muhteşem Erşen, "İtalya, İngiltere, Güney Amerika’ya gittim, Meksika’ya Ekvator’a, Kuzey Amerika ve Kanada var. İspanyolca, Fransızca, Arapça, İngilizce ve Farsça biliyorum. İleride kimsesizler çocuklar için birşeyler yapmak isterim. Eşime anlattım bu isteğimi o da çok sevdi. Dünyada kimsesiz, anne ve babası bakamamış kaç milyon çocuk vardır. Allah diyor, kimsesizlere sahip çıkın. Orada Kur’an öğretiyorum. Birçok insan İncil’in değiştirildiğini biliyor artık. İsteyen insanlara Kur’an öğretiyorum" diye konuştu.

İHA

 


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