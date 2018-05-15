Gazze Şeridi'nde dün hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e çıkarken, 2 bin 770'in üzerinde yaralı olduğu bildirildi. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada her iki kişiden birinin kurşunla yaralandığı belirtildi.





Tel Aviv'deki büyükelçilik binasını Kudüs'e taşıyarak Ortadoğu'nun kalbine ateş bırakan ABD, dünkü katliamla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bağımsız soruşturma açılması önerisini de bloke etti