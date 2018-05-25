Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hami Aksoy, ABD ile Suriye, Münbiç konulu çalışma grubu toplantısının ikincisinin bugün Ankara’da yapıldığını söyledi.

'ENGELLEME GELİRSE KARŞILIK VERİRİZ'

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy ABD'nin F35 savaş uçaklarının Türkiye'ye sevkiyatıyla ilgili tasarısına ilişkin, "Müttefiklik ilişkilerimizin ruhuna aykırıdır" dedi. Aksoy, "ABD'den engelleme gelirse karşılık vermek zorunda kalırız" dedi.

Olağan basın toplantısında konuşan Hami Aksoy şu mesajları verdi:

- (ABD Kongresi’nin F-35 programından Türkiye’nin çıkarılması girişimi) Bu çok uluslu bir programdır. Sözleşme gereği herkesin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Böyle adımlar olması halinde biz de karşılık vermeye mecbur kalırız.

- Putin’in Suriye Özel Temsilcisi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştü. Astana görüşmeleri, anayasa komitesi kurulması gibi konular masaya yatırıldı.

- (İsrail parlamentosunun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıma girişimi’) 1915 olaylarını Holokost ile ayni kefeye koyması öncelikle kendine zarar verecektir.



