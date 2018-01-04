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Amerika, Mars'tan daha soğuk olacak

Dondurucu soğukların etkisi altındaki ABD'nin kuzeydoğusunu bugünden itibaren 'kasırga bombası' anlamına gelen 'bombogenesis' vuracak. Bölgenin Mars gezegeninden daha soğuk hale geleceği belirtildi

Amerika, Mars'tan daha soğuk olacak
Noel'den beri rekor derecede dondurucu soğuk havanın etkisi altındaki ABD'de bilhassa Doğu Yakası'nı vuran kış fırtınası şimdiden en az 16 can aldı. Ama daha beterinin yolda olduğu belirtiliyor.
 

REKOR HIZLA DÜŞEN ALÇAK BASINÇ


Bu hafta ABD'nin kuzeydoğusunda rekor hızla düşen alçak basınç bölgesinin oluşmasıyla korkunç kış kasırgaları ve görüşü sıfıra düşüren kar yağışlarının kasıp kavuracağını öngören meteorologlar, bu durum için yeni bir terim de buldu: Kasırga bombası anlamına gelen 'bombogenesis'. Soğuk hava kütlesinin okyanus üzerindeki sıcak su akıntısı ile ani çarpışması sonucu oluşan kasırga bombası, 24 saat içinde basınçta 24 millibarlık düşüşe neden oluyor.
 

30 SANTİM KAR YAĞACAK




ABD'nin Doğu Yakası'nın on yıllardır görüp göreceği en yoğun kış fırtınasıyla karşılaşacağını belirten uzmanlar, bilhassa kuzeydoğu bölgesinin kısmen Mars gezegeninden daha soğuk olacağı uyarısını yaptı. Kasırga bombasının bugün New England'dan giriş yapması ve 30 santime varan kar yüksekliği, hızı satte 97 kilometreye varan fırtınaya yol açmasının beklendiği açıklandı.


​İLK KEZ KAR YAĞDI


ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan Maine eyaletinden güneydoğusundaki Florida'ya kadar bazı doğu eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan aşırı soğuk hava sebebiyle Florida'nın bazı kentlerine yıllar sonra ilk kez kar yağdı. Pek çok eyalette yollar kapandı, 2700'ü aşkın uçuş iptal edildi, eğitime ara verildi. Sıcaklığın eksi 10 dereceye düştüğü New York'ta okullar tatil edildi. Hayat durma noktasına geldi.
 

EKSİ 35'İ GÖRECEK


Halka zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları için uyarılar yapılıyor. Cuma gecesinden itibaren dondurucu soğuk daha da şiddetlenecek. New Hampshire'da termometre eksi 35 dereceyi  görecek.

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