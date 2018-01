Amerika, Mars'tan daha soğuk olacak

REKOR HIZLA DÜŞEN ALÇAK BASINÇ

30 SANTİM KAR YAĞACAK



​İLK KEZ KAR YAĞDI

EKSİ 35'İ GÖRECEK

Nazlı Erdol

'den beri rekor derecede dondurucu soğuk havanın etkisi altındaki'de bilhassa Doğu Yakası'nı vuran kış fırtınası şimdiden en az 16 can aldı. Ama daha beterinin yolda olduğu belirtiliyor.Bu hafta ABD'nin kuzeydoğusunda rekor hızla düşen alçak basınç bölgesinin oluşmasıyla korkunç kış kasırgaları ve görüşü sıfıra düşüren kar yağışlarının kasıp kavuracağını öngören meteorologlar, bu durum için yeni bir terim de buldu:bombası anlamına gelen ''.kütlesinin okyanus üzerindeki sıcak su akıntısı ile ani çarpışması sonucu oluşan kasırga bombası, 24 saat içinde basınçta 24 millibarlık düşüşe neden oluyor.'nin Doğu Yakası'nın on yıllardır görüp göreceği en yoğun kış fırtınasıyla karşılaşacağını belirten uzmanlar, bilhassa kuzeydoğu bölgesinin kısmen Mars gezegeninden daha soğuk olacağı uyarısını yaptı. Kasırga bombasının bugün New England'dan giriş yapması ve 30 santime varan kar yüksekliği, hızı satte 97 kilometreye varan fırtınaya yol açmasının beklendiği açıklandı.'nin kuzeydoğusunda yer alaneyaletinden güneydoğusundaki Florida'ya kadar bazı doğu eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan aşırı soğuk hava sebebiyle Florida'nın bazı kentlerine yıllar sonra ilk kez kar yağdı. Pek çok eyalette yollar kapandı, 2700'ü aşkın uçuş iptal edildi, eğitime ara verildi. Sıcaklığın eksi 10 dereceye düştüğüta okullar tatil edildi. Hayat durma noktasına geldi.Halka zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları için uyarılar yapılıyor. Cuma gecesinden itibaren dondurucu soğuk daha da şiddetlenecek.da termometre eksi 35 dereceyi görecek.