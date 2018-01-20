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Amerika'nın Afrin sessizliği

Türkiye'nin Afrin Harekatı operasyonunun başlamasının ardından Rusya ve İran'dan arkaya arkaya açıklamalar geldi. Ancak Amerika hala sessizliğini koruyor 

20 Ocak 2018, Cumartesi 20:14
Amerika'nın Afrin sessizliği
Ve Türkiye dediğini yaptı terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Suriye'nin Afrin şehrine yönelik hem havadan hem de karadan operasyon başlattı

Operasyona Rusya ve İran'dan tepkiler anında geldi. Rusya Afrin'deki askeri birliklerini başka alana kaydırdı. 

İran Soçi'deki Suriye görüşmelerine dikkat çekerek temkinli açıklamalarda bulundu. Afrin operasyonunun üzerinden saatler geçmesine rağmen Amerika cephesi hala suskun. Hala Türkiye'nin Afrin harekatıyla ilgili Amerika cephesinden tek bir açıklama yok.


30 BİN KİŞİLİK TERÖR ORDUSU


Amerika Türkiye sınırında yeni bir terör ordusu kuracağını, bu terör ordusunun da Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üyesi 30 bin kişiden oluşacağını açıklamıştı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ABD'nin Suriye'de 30 bin kişilik 'sınır gücü' kuracağını açıklamasına tepki göstererek "Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" demişti.

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