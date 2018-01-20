Amerika'nın Afrin sessizliği



30 BİN KİŞİLİK TERÖR ORDUSU

İran'dan Afrin harekatı açıklaması

Rusya'dan flaş Zeytin Dalı Harekatı açıklaması: Dikkatle takip ediyoruz

Gizem Yetil

Ve Türkiye dediğini yaptı terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Suriye'nin Afrin şehrine yönelik hem havadan hem de karadan operasyon başlattıOperasyona Rusya ve İran'dan tepkiler anında geldi. Rusya Afrin'deki askeri birliklerini başka alana kaydırdı.İran Soçi'deki Suriye görüşmelerine dikkat çekerek temkinli açıklamalarda bulundu. Afrin operasyonunun üzerinden saatler geçmesine rağmen Amerika cephesi hala suskun. Hala Türkiye'nin Afrin harekatıyla ilgili Amerika cephesinden tek bir açıklama yok.Amerika Türkiye sınırında yeni bir terör ordusu kuracağını, bu terör ordusunun da Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üyesi 30 bin kişiden oluşacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ABD'nin Suriye'de 30 bin kişilik 'sınır gücü' kuracağını açıklamasına tepki göstererek "Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" demişti.