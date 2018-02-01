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Amerika'nın hava sistemleri füzeyi önleyemedi

ABD Füze Savunma Ajansının Hawaii adalarında konuşlu balistik füze savunma sistemini test ettiği ancak sistemin uçaktan fırlatılan bir füzeyi önleyemediği iddia edildi. 

01 Şubat 2018, Perşembe 09:19
Amerika'nın hava sistemleri füzeyi önleyemedi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Füze Savunma Ajansı ile ABD Donanmasının Aegis Ashore Füze Savunma Test Kompleksi Hawaii’nin Kauai adasında yer alan Pasifik Füze Atış Tesislerinde gerçek Standart Füze (SM) 3 Block IIA füzeleriyle test atışları yaptığını” açıklamıştı.
 

KORUMA SİSTEMİ ÇALIŞMADI


Ancak Amerikan CNN Televizyonu birçok savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde Rheython savunma şirketi tarafından geliştirilmekte olan füzenin uçaklardan fırlatılan füzeleri vuramadığını öne sürdü.

Pentagon konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, CNN, ABD ordusunun testin başarısız olmasının nedenlerini araştırdığını duyurdu.
 

KUZEY KORE TEHDİDİNE ÖNLEM OLACAKTI


Geliştirme aşamasında olan sistemin orta menzilli balistik füzeleri önlemek için inşa edildiği, özellikle de Kuzey Kore’nin füze tehdidine karşı ABD’nin Pasifik’teki füze savunma sisteminin önemli bir unsuru olacağı belirtiliyor.

Aegis Ashore füze sistemi daha önce Aegis gemilerinde kullanılırken bu denemenin sistemin karadan havaya atış kabiliyetini test ettiği belirtildi.


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