Amerika'nın hava sistemleri füzeyi önleyemedi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)
“Füze Savunma Ajansı ile ABD Donanmasının Aegis Ashore Füze Savunma Test Kompleksi Hawaii
’nin Kauai adasında yer alan Pasifik Füze Atış Tesislerinde
gerçek Standart Füze (SM) 3 Block IIA
füzeleriyle test atışları yaptığını” açıklamıştı.
KORUMA SİSTEMİ ÇALIŞMADI
Ancak Amerikan CNN Televizyonu birçok savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde Rheython savunma şirketi tarafından geliştirilmekte olan füzenin uçaklardan fırlatılan füzeleri vuramadığını öne sürdü.
Pentagon konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, CNN, ABD ordusunun testin başarısız olmasının nedenlerini araştırdığını duyurdu.
KUZEY KORE TEHDİDİNE ÖNLEM OLACAKTI
Geliştirme aşamasında olan sistemin orta menzilli balistik füzeleri önlemek için inşa edildiği, özellikle de Kuzey Kore’nin füze tehdidine karşı ABD’nin Pasifik’teki füze savunma sisteminin önemli bir unsuru olacağı belirtiliyor.
Aegis Ashore füze sistemi daha önce Aegis gemilerinde kullanılırken bu denemenin sistemin karadan havaya atış kabiliyetini test ettiği belirtildi.
Erdinç Şahin