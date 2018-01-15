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Amerika Pensilvanya'da Türk işletmeci kadın müşteriye şiddet uyguladı!

Amerika'nın Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburg kentindeki ‘Milano’ adlı pizzacının Türk kökenli işletmecisi Mahmut Yılmaz, Jade Martin adlı kadın müşteriye uyguladığı şiddetle bir anda ülke gündemine oturdu

15 Ocak 2018, Pazartesi 08:26
Amerika Pensilvanya'da Türk işletmeci kadın müşteriye şiddet uyguladı!
Amerka'nın Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburg kentindeki ‘Milano’ adlı pizzacının Türk kökenli işletmecisi Mahmut Yılmaz, Jade Martin adlı kadın müşteriye uyguladığı şiddetle bir anda ülke gündemine oturdu.


KADIN MÜŞTERİYE KAFA ATTI!


41 yaşındaki Yılmaz’ın restoranı terk etmek istemeyen kadına saldırısını gösteren video, sosyal medyada hızla yayıldı. Videonun başında Mahmut Yılmaz kadının restorandan ayrılmasını istiyor. Kapının önünde bekleyen siyahi kadın ise restoranı terk etmeyi reddediyor ve içeriye doğru ilerlemeye çalışıyor. Tam bu sırada Mahmut Yılmaz, Jade Martin’e önce kafa atıyor, ardından da kadını yere düşürüp yumruklamaya başlıyor.


BELEDİYE BAŞKANI: BİR AN ÖNCE YARGI ÖNÜNE ÇIKARILMALI


Olayın ardından Jade Martin’in hastaneye kaldırıldığı, Mahmut Yılmaz’ın ise gözaltına alındığı açıklanırken, dün olayın yaşandığı restoranın önünde toplanan bir grup kadına yönelik şiddeti protesto etti. Belediye Başkanı Bill Peduto da yaptığı açıklamada, Mahmut Yılmaz’ın bir an önce yargı önüne çıkarılması için polisle birlikte çalıştıklarını belirtirken, kadınlara karşı şiddete sıfır tolerans göstereceklerinin altını çizdi.



 
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