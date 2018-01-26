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Amerika stratejilerini değiştiriyorlar

Nasıl Apple için Çin pazarı oldukça önemliyse, Çinli üreticiler için de Amerika pazarı aynı derecede önem arz ediyor. Bilindiği üzere Huawei akıllı telefon pazarının 3 numarası konumda bulunuyor. İleride zirveyi hedeflediğini açık bir şekilde ifade eden Çinli üretici bu planları kapsamında Amerika ve Avrupa pazarları için önemli yatırımlar yapıyordu.

Amerika stratejilerini değiştiriyorlar
Hali hazırda gerek Huawei, gerekse de ZTE Amerika’da uzun süredir faaliyet gösteren firmalar. Fakat iki firma da henüz pazar payını istedikleri seviyeye yükseltebilmiş değiller. Bu bağlamda bir süredir Amerika’da lobicilik faaliyetleri yürüten Çinli üreticilerin artık strateji değişikliğine gideceği iddia ediliyor.

2017’nin bitmesi ile birlikte ortaya çıkan son rakamlar da bu iddiaları doğrular nitelikte. Huawei, 2016 yılında Amerika’daki lobi faaliyetleri için 350.000 dolara yakın para harcarken, 2017’de bu harcamaları 50.000 dolara kadar düşürdü. Aynı şekilde ZTE’de harcamalarını 240.000 dolardan, 90.000 dolara düşürdü.

Öyle görünüyor ki Çinli üreticiler lobi faaliyetleri için harcadıkları paralarla umduklarını bulamadılar. Tabi ki bu faaliyetlere olan yatırımların kesilmesi, Huawei ya da ZTE’nin Amerika pazarından vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Bu anca strateji değişikliğine ilişkin bir veri olabilir. Keza Çinli üreticiler global pazarda zirveye oynamak istiyorlarsa, ABD pazarında da mutlaka etkin bir role sahip olmak zorundalar. Öyle ya da böyle Çinli üreticiler için zirveye giden Amerika ve Avrupa’dan geçiyor.
 

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