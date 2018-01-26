Amerika stratejilerini değiştiriyorlar

Adem Özdoğan

Hali hazırda gerek, gerekse deAmerika’da uzun süredir faaliyet gösteren firmalar. Fakat iki firma da henüz pazar payını istedikleri seviyeye yükseltebilmiş değiller. Bu bağlamda bir süredir Amerika’da lobicilik faaliyetleri yürüten Çinli üreticilerin artık strateji değişikliğine gideceği iddia ediliyor.2017’nin bitmesi ile birlikte ortaya çıkan son rakamlar da bu iddiaları doğrular nitelikte., 2016 yılında Amerika’daki lobi faaliyetleri için 350.000 dolara yakın para harcarken, 2017’de bu harcamaları 50.000 dolara kadar düşürdü. Aynı şekilde ZTE’de harcamalarını 240.000 dolardan, 90.000 dolara düşürdü.Öyle görünüyor ki Çinli üreticiler lobi faaliyetleri için harcadıkları paralarla umduklarını bulamadılar. Tabi ki bu faaliyetlere olan yatırımların kesilmesi,ya da’nin Amerika pazarından vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Bu anca strateji değişikliğine ilişkin bir veri olabilir. Keza Çinli üreticilerpazarda zirveye oynamak istiyorlarsa, ABD pazarında da mutlaka etkin bir role sahip olmak zorundalar. Öyle ya da böyle Çinli üreticiler için zirveye giden Amerika ve Avrupa’dan geçiyor.