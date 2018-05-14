Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Raj Shah, İsrail askerlerinin Gazze sınırında açtığı ateş sonucu 55 Filistinlinin hayatını kaybetmesinden Hamas'ı sorumlu tuttu.

Sözcü Yardımcısı Shah, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in 55 Filistinliyi şehit etmesine ilişkin soruları yanıtladı.

İSRAİL YÖNETİMİ İLE İLGİLİ HİÇBİR DEĞERLENDİRME YAPMADI

Konuyla ilgili ısrarlı soruların tamamına "Bu kayıplardan Hamas sorumludur" şeklinde cevap veren Shah'ın, İsrail yönetimi ve askerleri ile ilgili hiçbir değerlendirme yapmaması dikkati çekti.

YANIT VERMEKTE ZORLANDI

Bir basın mensubunun, "Gazze sınırında öldürülenlerin tamamı Filistinli, İsrail yönetimine ve askerlerine şiddeti düşürmeleri konusunda hiçbir çağrınız yok mu?" şeklindeki sorusuna yanıt vermekte zorlanan Shah, "Daha önce de söylediğim gibi bu kayıplardan Hamas sorumludur, İsrail değil." şeklinde konuştu.

SÖZLERİNİ TEKRARLAMAKLA YETİNDİ

Shah, Fransa Dışişleri Bakanlığının gerilimin düşürülmesi konusunda İsrail'e yaptığı çağrının hatırlatılması üzerine de önceki sözlerini tekrarlamakla yetindi.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 55 Filistinliyi şehit etti, 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı.



