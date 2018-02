Amerikalı 3 dev banka, kredi kartıyla Bitcoin alımını yasakladı

DEV BANKALARDAN BITCOIN AÇIKLAMASI

Ekonomist Nouriel Roubini: Bitcoin, bütün balonların anasıdır



RİSKLİ BİR DURUM OLARAK GÖRÜLÜYOR

Yusuf Cevahir

ABD’nin en büyük finans kuruluşlarından JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. ve Citigroup Inc., bankalarına ait kredi kartlarından Bitcoin ve diğer kripto paraların satın alınmasını yasakladı. JPMorgan'ın sözcüsü Mary Jane Rogers, transferler sırasında oluşabilecek risk nedeniyle bu kararı aldıklarını söyledi.Bank of America’dan yapılan açıklamada ise kripto transferlerinin cuma günü durdurulduğu, uygulamanın tüm bireysel ve kurumsal kredi kartlarını kapsadığı ancak ATM kartlarının durumdan etkilenmeyeceği duyuruldu.Citigroup Sözcüsü Jennifer Bombardier ise piyasadaki gelişmelere bağlı olarak politikalarını gözden geçirmeye devam edeceklerini söyledi.Bankalar açısından kripto para birimleri işlemlerini kabul etmek riskli bir durum olarak görülüyor. İşlemi gerçekleştiren kişinin yatırım yaptığı sanal para biriminin düşmesi ve aldığı borcu ödeyememesi ihtimali endişe yaratabiliyor.Ayrıca çalıntı kredi kartlarının yanlış kişilerin eline düşerek kripto para istasyonları haline gelmesi de sanal para birimleri işlemlerinde bir risk olarak yer alırken, para birimleri dijital platformlarda işlem gördüğü için bankaların para aklama ihtimaline karşı işlemleri gözlemlemesi de zorlaşıyor.