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Amerikalı 3 dev banka, kredi kartıyla Bitcoin alımını yasakladı

Güney Kore’nin kripto para piyasası işlemlerini gerçek kişilerin hesapları ile sınırlandırmasının ardından sanal dünyanın en gözde ödeme şekline bir darbe de Amerika'dan geldi. ABD'li 3 dev banka kredi kartları üzerinden Bitcoin ve diğer kripto paraların satın alınmasını yasakladı

05 Şubat 2018, Pazartesi 13:37
Amerikalı 3 dev banka, kredi kartıyla Bitcoin alımını yasakladı
ABD’nin en büyük finans kuruluşlarından JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. ve Citigroup Inc., bankalarına ait kredi kartlarından Bitcoin ve diğer kripto paraların satın alınmasını yasakladı. JPMorgan'ın sözcüsü Mary Jane Rogers, transferler sırasında oluşabilecek risk nedeniyle bu kararı aldıklarını söyledi.
 

DEV BANKALARDAN BITCOIN AÇIKLAMASI


Bank of America’dan yapılan açıklamada ise kripto transferlerinin cuma günü durdurulduğu, uygulamanın tüm bireysel ve kurumsal kredi kartlarını kapsadığı ancak ATM kartlarının durumdan etkilenmeyeceği duyuruldu.

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Citigroup Sözcüsü Jennifer Bombardier ise piyasadaki gelişmelere bağlı olarak politikalarını gözden geçirmeye devam edeceklerini söyledi.


RİSKLİ BİR DURUM OLARAK GÖRÜLÜYOR


Bankalar açısından kripto para birimleri işlemlerini kabul etmek riskli bir durum olarak görülüyor. İşlemi gerçekleştiren kişinin yatırım yaptığı sanal para biriminin düşmesi ve aldığı borcu ödeyememesi ihtimali endişe yaratabiliyor.

Ayrıca çalıntı kredi kartlarının yanlış kişilerin eline düşerek kripto para istasyonları haline gelmesi de sanal para birimleri işlemlerinde bir risk olarak yer alırken, para birimleri dijital platformlarda işlem gördüğü için bankaların para aklama ihtimaline karşı işlemleri gözlemlemesi de zorlaşıyor.
 


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