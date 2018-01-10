Amerikalı askerlere bebek satıldığı iddiasına resen soruşturma

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adana'daki 15 kardeş olan kızları kebap arabası karşılığı evlatlık vermişler!



İNCİRLİK'E SATILAN ÇOK ÇOCUK VAR İDDİASI

Adem Özdoğan

25 yaşındaki Seçil 7 yaşındayken, kardeşi 24 yaşındaki Hatice ise 3 yaşındayken aileleri tarafından İncirlik Hava Üssü’ndeki 39’uncu Kanat Komutanlığı’nda görevli 2 ABD’li subaya evlatlık verildi. Hatice’nin ismi Michelle Salery, Seçil’in ise Britanny Louisse Quillen olarak değiştirildi. Kendilerine evlatlık alındıklarının açıklanmasının ardından önce birbirini bulan kardeşler ailelerini arıyor.Bu iddiaların medyaya yansıması üzerine de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili resen soruşturma başlattı.Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Adana İncirlik Hava Üssü’nde çalışan bazı Amerikalı askerlerin yaygın olarak 1980-1990 yılları arasında para karşılığı bebek satın aldıkları ve yurt dışına götürdükleri yönünde iddiaların basın yayın organlarında haber olarak yer alması ihbar kabul edilerek resen soruşturma başlatılmıştır. 'Soybağını Değiştirmek’, ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ ve ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazılı talimat verilmiştir. Talimatta söz konusu haberlerde adı geçen kişilere ulaşılarak olay mağdurlarının araştırılıp tespit edilmesi istenmiştir. Şikayet ve delillerin toplanması için mağdurların ifadelerinin alınması istenilen yazıda ayrıca bebeklerini satan, bebek satın alan, bebek alım satımına aracılık yapan şahısların tespit edilerek ‘şüpheli’ sıfatıyla yukarıda belirtilen suçlardan savunmalarının alınması yönünde talimat verilmiştir.”İki genç kızın hikayesinin ardından, bölgedeki vatandaşların İncirlik Üssü’nde görev yapan askerlere para karşılığı çok çocuk sattıkları ortaya çıktı. Bazı vatandaşların anlatımına göre, ABD’li askerlerin bakkaldan alışveriş yapar gibi çocukları para karşılığı ailelerden istediği iddia edildi. Özellikle yoksul ailelerin çocuklarını satın aldıkları belirlenen ABD’li askerlerin, 1980-90’lı yıllarda Türkiye’den çok sayıda Türk çocuğunu ABD’ye götürdüğü ve hatta bazı ailelerin çocuklarıyla hala görüştüğü öne sürüldü.