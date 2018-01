Amerikalı komedyen Aziz Ansari cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya!

Parks and Recreation ve Master of None dizilerinin yıldız oyuncusu Aziz Ansari, kimliğini güvenlik nedeniyle gizleyen ve Grace adını kullanan 23 yaşındaki fotoğrafçı bir kıza cinsel saldırı ile suçlanıyor.