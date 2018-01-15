Amerikalı komedyen Aziz Ansari cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya! Suçlamalara cevap verdi... (Aziz Ansari kimdir?)

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Adının güvenlik nedeniyle Grace olarak bilinmesini isteyen 23 yaşındaki genç fotoğrafçı, Aziz Ansari
ile 2017 Emmy Ödülleri
'nden sonra düzenlenen partide tanıştığını açıkladı. Partide karşılıklı telefon numaralarının alındığını söyleyen Grace, bir haftalık flört döneminden sonra Aziz Ansari
'nin kendisini 25 Eylül Pazartesi günü dışarı çıkmaya davet ettiğini belirtiyor.
AZİZ ANSARİ İKİ PARMAĞINI BOĞAZIMA SOKTU
İddiaya göre Aziz Ansari
ve Grace
25 Eylül 2017 tarihinde komedyenin Manhattan Tribeca
'daki dairesinde buluştu. Biraz konuşup şarap içtikten sonra dışarı çıkan ikili Grand Banks
boyunca yürüyerek Hudson Nehri
’nin kenarındaki bir bara oturdu. Barda New York City
, komedi filmleri ve Ansari’nin üzerinde çalıştığı gizli projesi ile ilgili sohbet ettiler. Aralarındaki büyü Ansari’nin birdenbire bardan kalkmak istemesiyle bozuldu. İddiaya göre Grace’in şarabını bitirmesini beklemeyen komedyen hesabı ödeyerek genç kızı yeniden Taylor Swift
’in de evinin bulunduğu meşhur Franklin Caddesi’ndeki dairesine götürdü. Grace sonrasında iddialarına şöyle devam ediyor:
“Evindeki mutfak mermerini çok beğenmiştim. Bunu ona da söyledim ama Aziz Ensari
bunu cinsel bir davet olarak algıladı. Beni mermere oturttu ve sertçe öpmeye başladı. Beni hızlıca soydu, kendisi de soyundu. Prezervatif almak için durakladığında ona yavaş olmasını söyledim. Beni dinlemedi ve iki parmağını boğazıma zorla sokup ıslatarak beni parmaklamaya çalıştı. Uzaklaşmaya çalışmama izin vermedi. Aynı işlemi 30 dakika boyunca sürdürdü ve sürekli sevişmek istediğini söyledi. Ben de ‘bir dahaki sefere’ cevabını verdim. ‘Sana bir bardak şarap daha verirsem ikinci görüşme sayılır mı?’ diyerek beni aşağıladı. İzin isteyerek tuvalete gittim, beş dakika kendime gelemedim, yüzümü yıkadım. Arkamdan geldi ve iyi olup olmadığımı sordu. Kendisinden nefret etmek istemediğimi beni rahat bırakmasını söyledim. Rahatlamamı söyleyince kendimi biraz iyi hissettim. Yeniden salona döndük, beni koltuğa oturttu, sakinleşmemi sağlayacak diye düşünürken birden arkamı dönmemi emretti. İstemediğimi anlayınca bu sefer bana evi gezdirmeye çalıştı. Evin bir odasındaki büyük bir aynanın karşısında durdu ve aynaya bakarak arkama geçip yeniden bana sahip olmaya çalıştı.”
İşte yıldız oyuncunun 5.7 milyon dolara aldığı 155 Franklin St. adresindeki evi:
2452 metrekarelik evde 3 yatak odası 2 banyo bulunuyor. Binada daha önce Steven Soderbergh
ve Orlando Bloom
yaşıyordu.
AZİZ ANSARİ'NİN MODERN ROMANTİZM ADINDA KİTABI BULUNUYOR
Grace hikayenin geri kalan bölümünde iddiaya göre Aziz Ansari
’den yeniden uzaklaşır. Yeniden salona geçip televizyon izlemeye başlarlar. Aziz Ansari
genç kıza hayatında ilk defa izlediği Seinfeld adlı diziyi açar ve çok geçmeden yeniden parmaklarını boğazına sokar ve kızı soymaya çalışır. Can havliyle ayağa kalkan kız masadan telefonunu alır ve taksi çağırır. Ansari genç kıza araba geldiğinde şoföre kendisini Essence
adıyla tanıtmasını ister. Essence
komedyenin standart-up gösterilerinde kullandığı bir isimdir. Hıçkırıklarla evine dönen genç kız bir başka insanın daha aynı muameleyle karşı karşıya kalmaması için bu açıklamaları yaptığını belirtiyor.
34 yaşındaki Aziz Ansari
’nin Modern Romantizm olarak çevirebileceğimiz Modern Romance
adlı bir kitabı bulunuyor. Aziz Ansari ayrıca daha önce kendisini bir feminist olarak tanımlamıştı. Kadın hakları ile ilgili konuşmalarıyla tanınan yıldız oyuncunun bu suçlamalara ne cevap vereceği şimdiden merak konusu oldu.
AZİZ ANSARİ HAKKINDAKİ CİNSEL TACİZ SUÇLAMALARINI REDDETTİ
Hakkındaki cinsel saldırı suçlamasına 2 gün sonra yanıt veren Aziz Ansari ise yaptığı yazılı açıklamada söz konusu cinsel ilişinin taraflar arasında rızaya dayandığını söyledi. Komedyen ayrıca Hollywood'daki cinsel taciz skandalları sonrası kadınların bu konudaki sessizliği kırma amacıyla başlattığı '#MeToo' (Ben de) hareketini desteklemeyi sürdürdüğünü de ifade etti.
Ansari, "Geçen yıl Eylül'de bir partide bir kadınla tanıştım. Mesajlaştık ve randevuya çıktık. Yemek yedik ve ardından cinsel ilişkiye girdik. Tamamen rızaya dayalıydı. Ertesi gün ondan rahatsız olduğuna ilişkin mesaj aldım. Yaşanan her şey benim açımdan sorunsuzdu ve durumun onun açısından böyle olmadığını öğrendiğimde şaşırdım ve endişelendim.Söylediklerini ciddi olarak düşündüm. Kültürümüzde yaşanan hareketi desteklemeyi sürdürüyorum." açıklamasında bulundu.
AZİZ ANSARİ KİMDİR?
Amerikalı aktör/komedyen ve film yapımcısı Aziz İsmail Ansari
23 Şubat 1983 tarihinde doğdu. NBC dizisi Parks and Recreation
'daki (2009-2015) Tom Haverford karakteri ile ünlendi. Netflix
dizisi Master of None
'nin (2015-) yaratıcısı ve oyuncusudur ve bu diziyle senaryo ve oyunculuk dallarında 2 Emmy ve Golden Globe
kazandı. Ansari Golden Globe'da aldığı en iyi Aktör ödülüyle bu ödülü kazanan ilk Asya-Amerikan aktör unvanına sahiptir.
Aziz Ansari
kariyerine 200'li yılların ortalarında New York Üniversitesi
'nde okurken stand-up yaparak başladı. 2007'de MTV
'nin skeç komedi şovu Human Giant
'ı yazdı ve iki sezon oynadı. Human Giant ona Funny People
, I Love You, Man
; Observe and Report
ve 30 Minutes or Less
gibi filmlerin kapısını açtı.
Ansari bir stand-up komedyeni olarak ilk yayınını 2010 yılında Comedy Central Records
'tan çıkardığı Intimate Moments for a Sensual Evening
DVD'si ile yaptı. 2010 ve 2011 yıllarında Dangerously Delicious
turnesine çıktı. 2013'ün yaz ayında Buried Alive
adıı verdiği turnesine başladı 2015 yılında sahne aldığı dördüncü büyük gösterisi olan Live At Madison Square Garden
ise Netflix
'te 2015 yılında yayınlandı.
2011 yılında Jay-Z
ve Kanye West
'in Otis
adlı şarkısının video klibinde oynadı.
Aziz Ansari'
nin ilk kitabı Modern Romance: An Investigation
ise 2015 Haziran'ında yayınlandı.
Filmografisi 2006 yılında School for Scoundrels
, 2008 yılında The Rocker
, 2009 yılında Funny People
ve Observe and Report
, 2010'da Get Him to the Greek
, 2011'de 30 Minutes or Less
ve What's Your Number?
, 2012'de Ice Age: Continental Drift
ve Cruel Summer
, 2013'Te Epic Mub
ve This Is the End
, 2014 yılında Date and Switch
ve Food Club
.
Can Hakman