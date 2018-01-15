Amerikalı komedyen Aziz Ansari cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya! Suçlamalara cevap verdi... (Aziz Ansari kimdir?)



AZİZ ANSARİ İKİ PARMAĞINI BOĞAZIMA SOKTU

AZİZ ANSARİ'NİN MODERN ROMANTİZM ADINDA KİTABI BULUNUYOR

AZİZ ANSARİ HAKKINDAKİ CİNSEL TACİZ SUÇLAMALARINI REDDETTİ



AZİZ ANSARİ KİMDİR?

Can Hakman

Adının güvenlik nedeniyle Grace olarak bilinmesini isteyen 23 yaşındaki genç fotoğrafçı,ile'nden sonra düzenlenen partide tanıştığını açıkladı. Partide karşılıklı telefon numaralarının alındığını söyleyen Grace, bir haftalık flört döneminden sonra'nin kendisini 25 Eylül Pazartesi günü dışarı çıkmaya davet ettiğini belirtiyor.İddiaya göreve25 Eylül 2017 tarihinde komedyenin'daki dairesinde buluştu. Biraz konuşup şarap içtikten sonra dışarı çıkan ikiliboyunca yürüyerek’nin kenarındaki bir bara oturdu. Barda, komedi filmleri ve Ansari’nin üzerinde çalıştığı gizli projesi ile ilgili sohbet ettiler. Aralarındaki büyü Ansari’nin birdenbire bardan kalkmak istemesiyle bozuldu. İddiaya göre Grace’in şarabını bitirmesini beklemeyen komedyen hesabı ödeyerek genç kızı yeniden’in de evinin bulunduğu meşhur Franklin Caddesi’ndeki dairesine götürdü. Grace sonrasında iddialarına şöyle devam ediyor:“Evindeki mutfak mermerini çok beğenmiştim. Bunu ona da söyledim amabunu cinsel bir davet olarak algıladı. Beni mermere oturttu ve sertçe öpmeye başladı. Beni hızlıca soydu, kendisi de soyundu. Prezervatif almak için durakladığında ona yavaş olmasını söyledim. Beni dinlemedi ve iki parmağını boğazıma zorla sokup ıslatarak beni parmaklamaya çalıştı. Uzaklaşmaya çalışmama izin vermedi. Aynı işlemi 30 dakika boyunca sürdürdü ve sürekli sevişmek istediğini söyledi. Ben de ‘bir dahaki sefere’ cevabını verdim. ‘Sana bir bardak şarap daha verirsem ikinci görüşme sayılır mı?’ diyerek beni aşağıladı. İzin isteyerek tuvalete gittim, beş dakika kendime gelemedim, yüzümü yıkadım. Arkamdan geldi ve iyi olup olmadığımı sordu. Kendisinden nefret etmek istemediğimi beni rahat bırakmasını söyledim. Rahatlamamı söyleyince kendimi biraz iyi hissettim. Yeniden salona döndük, beni koltuğa oturttu, sakinleşmemi sağlayacak diye düşünürken birden arkamı dönmemi emretti. İstemediğimi anlayınca bu sefer bana evi gezdirmeye çalıştı. Evin bir odasındaki büyük bir aynanın karşısında durdu ve aynaya bakarak arkama geçip yeniden bana sahip olmaya çalıştı.”İşte yıldız oyuncunun 5.7 milyon dolara aldığı 155 Franklin St. adresindeki evi:2452 metrekarelik evde 3 yatak odası 2 banyo bulunuyor. Binada daha önceveyaşıyordu.Grace hikayenin geri kalan bölümünde iddiaya göre’den yeniden uzaklaşır. Yeniden salona geçip televizyon izlemeye başlarlar.genç kıza hayatında ilk defa izlediği Seinfeld adlı diziyi açar ve çok geçmeden yeniden parmaklarını boğazına sokar ve kızı soymaya çalışır. Can havliyle ayağa kalkan kız masadan telefonunu alır ve taksi çağırır. Ansari genç kıza araba geldiğinde şoföre kendisiniadıyla tanıtmasını ister.komedyenin standart-up gösterilerinde kullandığı bir isimdir. Hıçkırıklarla evine dönen genç kız bir başka insanın daha aynı muameleyle karşı karşıya kalmaması için bu açıklamaları yaptığını belirtiyor.34 yaşındaki’nin Modern Romantizm olarak çevirebileceğimizadlı bir kitabı bulunuyor. Aziz Ansari ayrıca daha önce kendisini bir feminist olarak tanımlamıştı. Kadın hakları ile ilgili konuşmalarıyla tanınan yıldız oyuncunun bu suçlamalara ne cevap vereceği şimdiden merak konusu oldu.Hakkındaki cinsel saldırı suçlamasına 2 gün sonra yanıt veren Aziz Ansari ise yaptığı yazılı açıklamada söz konusu cinsel ilişinin taraflar arasında rızaya dayandığını söyledi. Komedyen ayrıca Hollywood'daki cinsel taciz skandalları sonrası kadınların bu konudaki sessizliği kırma amacıyla başlattığı '#MeToo' (Ben de) hareketini desteklemeyi sürdürdüğünü de ifade etti.Ansari, "Geçen yıl Eylül'de bir partide bir kadınla tanıştım. Mesajlaştık ve randevuya çıktık. Yemek yedik ve ardından cinsel ilişkiye girdik. Tamamen rızaya dayalıydı. Ertesi gün ondan rahatsız olduğuna ilişkin mesaj aldım. Yaşanan her şey benim açımdan sorunsuzdu ve durumun onun açısından böyle olmadığını öğrendiğimde şaşırdım ve endişelendim.Söylediklerini ciddi olarak düşündüm. Kültürümüzde yaşanan hareketi desteklemeyi sürdürüyorum." açıklamasında bulundu.Amerikalı aktör/komedyen ve film yapımcısı23 Şubat 1983 tarihinde doğdu. NBC dizisi'daki (2009-2015) Tom Haverford karakteri ile ünlendi.dizisi'nin (2015-) yaratıcısı ve oyuncusudur ve bu diziyle senaryo ve oyunculuk dallarında 2 Emmy vekazandı. Ansari Golden Globe'da aldığı en iyi Aktör ödülüyle bu ödülü kazanan ilk Asya-Amerikan aktör unvanına sahiptir.kariyerine 200'li yılların ortalarında'nde okurken stand-up yaparak başladı. 2007'de'nin skeç komedi şovu'ı yazdı ve iki sezon oynadı. Human Giant onavegibi filmlerin kapısını açtı.Ansari bir stand-up komedyeni olarak ilk yayınını 2010 yılında'tan çıkardığıDVD'si ile yaptı. 2010 ve 2011 yıllarındaturnesine çıktı. 2013'ün yaz ayındaadıı verdiği turnesine başladı 2015 yılında sahne aldığı dördüncü büyük gösterisi olanise'te 2015 yılında yayınlandı.2011 yılındave'inadlı şarkısının video klibinde oynadı.nin ilk kitabıise 2015 Haziran'ında yayınlandı.Filmografisi 2006 yılında, 2008 yılında, 2009 yılındave, 2010'da, 2011'deve, 2012'deve, 2013'Teve, 2014 yılındave