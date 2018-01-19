Amerikalı komedyen Ellen DeGeneres Ali Dede ve kedisinin videosunu paylaştı, milyonlar izledi





KEDİSİNİN KURTULMASIYLA TESELLİ BULDU



'AİLE BAKANIMIZ ARADI, HERKESİ SEFERBER ETTİ'

'AMERİKA’DA KOMEDYEN SAYFASINDA PAYLAŞMIŞ'

ÇALIŞMALAR BİTENE KADAR EV KİRALANACAK

Yusuf Cevahir

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, evindeki sobayı tutuşturmak isterken yangına neden olan, kedisinin kurtulmasıyla teselli bulan Ali Meşe (83), gördüğü ilgiden ve yardımlardan memnun olduğunu söyledi. Meşe, yurt içinden ve dışından kendisini telefonla arayanlar olduğunu belirtti. “The Ellen Show” ile dünya çapında milyonlarca izleyicisi olan ABD’li sunucu Ellen De Generes de yaşlı adam ile kedisinin videosunu sosyal medyadan paylaştı. Videoyu milyonlarca kişi izledi.Mudurnu Ordular köyünde, salı sabahı odunlar ıslak olduğu için benzinle tutuşturup, sobayı yakmaya çalışan Ali Meşe’nin evinde yangın çıktı. Yangında, Meşe’nin eşi ve 2 çocuğuyla yaşadığı ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, 13 tavuğu öldü. Yaşlı adamın evinde, yastığının altında bulunan 3 bin TL de kül oldu. Elinde hafif yanık oluşan Meşe, yangından kedisinin kurtulmasıyla teselli oldu. Yaşlı adamın evinden yalnızca kedisini kurtararak çıkması, birçok kişinin yüreğine dokundu. Köyde, yangın öncesi Ali Meşe için Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yapımına başlanan yeni evin çalışmaları hızlandırıldı.Alevler nedeniyle elinde hafif yanık oluştuğu için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Meşe’nin yanına, Kızılay görevlileri, dün sürpriz yaparak, çok sevdiği kedisi 'Sarıkız'ı götürdü. Meşe, kedisini öpüp, okşayarak, sevdi. Kedi daha sonra Meşe’nin kızının evine götürüldü.Ali Meşe, haberi görüp, kendisini yurt içinden ve dışından arayanlarla telefonda görüşüyor. Yaşlı adam, oğlu Ahmet Meşe'nin yardımıyla telefonla arayanlarla konuşup, tebrikleri kabul ediyor. Babasının yanından bir an olsun ayrılmayan oğlu, yardımcı olan herkese teşekkür ettiklerini söyledi. Ahmet Meşe, "Babam, büyük bir felaketten kurtuldu. Tabi, bu arada, evimiz yandı. Evimiz yandıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya ablamız gereken her şeyi yaptı. Evin dizaynını, beyaz eşya ve halılarından tutun koltuklarına kadar ayarladı. Devletin bütün imkanlarını seferber ettiler. Babamın kedisi de iyi. Dün kedisini getirdiler. Kedisini öptü, kokladı. O da iyi" dedi.Babasının sosyal medyada adeta fenomen haline geldiğini belirten Ahmet Meşe, "Sosyal medyaya düşünce fenomen haline geldi. Hatta Amerika’da bir komedyen kendi sayfasında paylaşmış. Yurt dışından arıyorlar, ’geçmiş olsun’ dileklerinde bulunuyorlar. Bizim halkımız, gerçekten çok duyarlı" diye konuştu.'The Ellen Show' ile dünya çapında milyonlarca izleyicisi olan ABD’li sunucu Ellen DeGeneres de yaşlı adam ile kedisinin videosunu sosyal medyadan paylaştı. Videoyu milyonlarca kişi izledi.Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Bekir Koçyiğit ise Ali Meşe için evdeki çalışmalar tamamlanana kadar Bolu merkezde ev kiralanacağını belirterek, "Ali amca, kendi evinde yaşamak istiyor. Devletin bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmetlerinde olduğunu ailecek biliyorlar. Biz, Ali amcanın burada tedavisini de takip ediyoruz. İnşallah, bugün taburcu olacak. Taburcu olduktan sonra evine alacağız. Evinde kedisiyle birlikte mutlu bir yaşam sürecek" dedi.Ali Meşe de kendisine yardım edenlere teşekkür edip, yoğun ilgiden çok memnun olduğunu söyledi.