Amerikalıların çoğuna göre Trump ırkçı

Amerikalıların yüzde 57'si, başkanları Trump'ın ırkçı olduğunu düşünüyor. Ülkede yaşayan her 10 siyahiden 8'i, Hispaniklerin dörtte üçü ve beyazların yarıya yakını, Trump'ın ırkçı olduğu görüşünde

Amerikalıların çoğuna göre Trump ırkçı
Associated Press-NORC Kamu İşleri Araştırma Merkezi'nin yaptığı bir anket, Amerikalıların yüzde 57'sinin, her 10 siyahiden 8'inin, Hispaniklerin dörtte üçünün ve beyazların neredeyse yarısının, ABD Başkanı Donald Trump'ın ırkçı olduğunu düşündüğünü gösterdi. 

Trump'ın ırkçı olduğunu düşünen Demokratların oranının yüzde 85, Cumhuriyetçilerin oranının ise yüzde 21 olduğu belirtildi.

Ankete göre, Amerikalıların yüzde 57'si, Trump'ın politikalarının Müslümanlar, yüzde 56'sı Hispanikler, yüzde 47'si de siyahiler açısından kötü olduğu görüşünü paylaşıyor.

Müslümanların yüzde 60'ı, göçmenlerin yüzde 59'u, Hispaniklerin yüzde 51'nin Amerikan toplumunda aleyhte durumlarla karşı karşıya kaldığını düşündükleri ifade edildi.

Anketin, 15-19 Şubat'ta 1337 yetişkinle yapıldığı belirtildi. 

AA


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