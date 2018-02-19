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Amerikan Büyükelçiliği önündeki caddeye Zeytin Dalı tabelası asıldı

Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği önündeki caddeye 'Zeytindalı' tabelası asıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, bir süre önce Amerikan Büyükelçiliği'nin önünden geçen Nevzat Tandoğan Caddesi'nin isminin Zeytin Dalı Caddesi olarak değiştirilmesine karar vermişti

19 Şubat 2018, Pazartesi 14:19
Amerikan Büyükelçiliği önündeki caddeye Zeytin Dalı tabelası asıldı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ABD Büyükelçiliği önündeki Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adının, "Zeytin Dalı Caddesi" olarak değiştirilmesi için gerekli teklifin imzalandığını ve Belediye Meclisinde başkanlık önergesinin sunulacağını duyurmuş, Belediye Meclisince alınan kararla da ABD Ankara Büyükelçiliği önündeki "Nevzat Tandoğan Caddesi" tabelasının değiştirilmesi kararlaştırılmıştı.



Bugün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Numerataj Şube Müdürlüğü ekiplerince "Nevzat Tandoğan Caddesi" tabelası "Zeytindalı" tabelası ile değiştirildi.

Tuna, ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi tabelasının Zeytin Dalı Caddesi olarak değiştirileceğini sosyal medya hesabından şöyle açıklamıştı:



"ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adını ‘Zeytin Dalı’ olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun."


 


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