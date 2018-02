Amerikan Teröristi

TATBİKAT SANDILAR



BEKLENEN KATLİAM

YILDA 33 BİN ÖLÜM



OKUL KATLİAMLARI



EN KANLI SALDIRILAR



YİNE DELİ DEDİ



SİLAH LOBİSİNİ KİMSE YENEMİYOR

İdil Janet Demiray

✔ Amerika Florida’da Marjory Stoneman Douglas Lisesi öğrencisi Nikolas Cruz (19) geçen yıl eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşı ile kavga ettiği için okuldan atıldı.✔ Evinde silah depolamaya başladı. Silahların hepsi kendi adına ruhsatlıydı. Nikolas Cruz ruhsat için gereken psikolojik testleri geçmeyi başarmıştı.✔ Önceki gün okul arkadaşlarının sosyal medyada “Okulda yangın tatbikatı var” paylaşımını gördü.✔ Aradığı fırsatı yakaladığını düşünerek AR-15 marka makineli tüfeğini, gaz bombalarını, gaz maskesini alıp evden çıktı.✔ Okulun kapısına geldiğinde gaz maskesini takıp ateş etmeye başladı. 2 kişi kapıda öldü.✔ Okuldan içeri girince yanında getirdiği gaz bombasını attı.✔ Bombadan çıkan gaz, yangın alarmını çalıştırdı.✔ Tatbikatın devam ettiğini sanıp sınıflardan çıkan öğrenciler katille yüz yüze geldi.✔ Polis geldiğinde 17 kişiyi öldürmüş, 50 kişiyi yaralamıştı.✔ Panik içindeki öğrencilerin arasına karışarak okuldan çıkıp polislere yakalanmadan kaçtı.✔ Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen katil, olaydan 95 dakika sonra sokakta yakalandı.Nikolas Cruz, polisler gelince öğrencilerin arasına karıştı. Diğer öğrencilerle birlikte okuldan çıkan katil kaçmayı başardı. Ancak kimliği ortaya çıkınca kısa sürede yakalandı.● Eski sevgilisi, şiddet uyguladığı için Nikolas Cruz’u terk etmişti.● Şiddete eğilimi biliniyordu.● Silah bağımlısıydı.● Bir öğretmeni “Nikolas Cruz sınıf arkadaşları için tehdit oluşturuyor” demişti.● Okul yönetimi çantayla gelmesini yasaklamıştı. Sebebi açıklanmadı. Ancak okula silah getirme riskine karşı bu önlemin alındığı tahmin ediliyor.● Geçen yıl kavga ettiği için okuldan atıldı.● Kendisini evlatlık alan annesi geçtiğimiz Kasım’da zatürreden öldü.● Bu durum psikolojisini tamamen bozdu.● Instagram’da silahlarını ve öldürdüğü hayvanların fotoğrafını paylaşıyordu.● 5 ay önce Youtube’ta “Profesyonel okul katliamcısı olacağım” demişti.● Aşırı sağcı bir grupla askeri eğitim aldı.● Okulda öğrenciler “Burada bir katliam olsa yapacak kişi Nikolas olurdu” diye şaka yapıyordu.Dünya genelindeki her 5 toplu katliamdan biri Amerika’da yaşanıyor. Amerika’da yılda 33 bin kişi silahlı saldırılarda ölüyor. Silahlı saldırı, kanser ve kalp hastalıklarının ardından Amerika’da en çok görülen ölüm sebebi. İstatistiklere göre; dünya genelinde sivillerin sahip olduğu silahların yüzde 50’si Amerikalılar’da.Amerika’da son 45 günde 18 okul saldırısı düzenlendi. İşte en kanlı okul saldırıları:1) 16 Nisan 2007-virginia: Virginia Tech Üniversitesi’nde Güney Koreli Seung-Hui Cho 32 kişiyi öldürdü.2) 14 Aralık 2012- Connecticut: Adam Lanza (20) önce annesini katletti, sonra Sandy Hook İlkokulu’na girip 20’si çocuk 26 kişiyi öldürdü.3) 1 Ekim 2015-Oregon: Umpqua Üniversitesi’nde Chris Harper-Mercer (26), 9 kişiyi öldürdü.4) 20 Nisan 1999-Colorado: Eric Harris ve Dylan Klebold adlı 2 genç, eğitim gördükleri Columbine Lisesi’nde 12 kişiyi öldürüp intihar etti. Hakkında belgeseller de çekilen bu katliamın pek çok okul saldırısına örnek olduğu düşünülüyor.1) 1 Ekim 2017-Las vegas: Müzik festivaline katılanların üzerine açılan ateşte 59 kişi öldü, 515 kişi yaralandı.2) 12 Haziran 2016- Orlando: Eşcinsellerin gittiği ‘Pulse’ adlı gece kulübünü basan DEAŞ sempatizanı, 49 kişiyi katletti, 58 kişiyi yaraladı.3) 16 Nisan 2007-virginia: Virginia Tech Üniversitesi’ndeki saldırıda 32 kişi öldü.4) 14 Aralık 2012-Connecticut: Önce annesini katleden Adam Lanza, Sandy Hook İlkokulu’na girip 20’si çocuk 26 kişiyi öldürdü.5)16 Ekim 1991-Teksas: George Hennard önce kamyonetiyle bir kafeye daldı. Sonra da kamyonetten çıkıp kafedekileri taradı. Saldırıda 23 kişi öldü.Amerika’da azınlıkların düzenlediği her saldırının ardından “Terör” ifadesini kullanan Başkan Donald Trump, beyazların düzenlediği katliamlardaki ‘yumuşak’ tavrını sürdürdü. Saldırgan için ‘Meczup’ diyen Trump, Twitter’a “Florida saldırganının akıl sağlığının yerinde olmadığına dair birçok işaret vardı. Hatta okuldan atılmıştı. Sınıf arkadaşları büyük problem olduğunu biliyordu” dedi. Trump, 59 ölüyle Amerika tarihinin en kanlı saldırısı olan Las Vegas katliamının ardından da katil için “Deli” demişti.Amerikalılar bireysel silahlanmayı kültürlerinin bir parçası olarak görüyor. Amerika Anayasası’nda “Halkın silah bulundurma ve taşıma hakkı ihlal edilemez” maddesi var. Her 100 Amerikalı’dan 90’ı silah sahibi. Bazı eyaletlerde 14 yaşındakilerin bile silah alma hakkı bulunuyor. Tabii bu durum toplu katliamları da beraberinde getiriyor. Amerika’da 1968 ile 2017 yılları arasında 1.5 milyon kişi silahlı saldırılarda öldü.Amerika’nın Nobel Barış Ödüllü eski Başkanı Obama silahlanmayı kısıtlamak için çalışma başlattı. Ancak 8 yıllık yönetimi boyunca sadece Suudi Arabistan’a 411.7 milyar liralık silah satıldı. Ülke ekonomisine bu derece katkı sağlayan silah lobisinin baskılarına direnemeyen Obama çalışmalarından sonuç alamadı. Mevcut Başkan Donald Trump’ın ise bireysel silahlanmadan yana olduğu biliniyor.