Amerikan uçak gemisi 76 yıl sonra bulundu



76 YIL ÖNCE KAYBOLMUŞTU

Can Hakman

ABD uçak gemisi USS Lexington, 76 yıl sonra deniz altında bulundu.Avustralya'nın doğu kıyısının 800 kilometre açığındaki Mercan Denizi'nde ulaşılan gemi enkazı, suyun yaklaşık üç kilometre altında.ABD donanması, geminin Microsoft'un kurucularından Paul Allen'ın başında olduğu ekip tarafından bulunduğunu doğruladı.Gemideki 35 savaş uçağından 11, halen enkaz bölgesinde.Enkazdan çekilen fotoğraflar arasında uçaklar ve uçaksavar silahları göze çarpıyor.4-8 Mayıs 1942 tarihlerindeki Mercan Muharebesi'nde suya gömülen USS Lexington, 200'den fazla askere mezar olmuştu. Uçak gemisi, Japonların attığı torpido ve bombalara hedef olmuştu.