Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle büyük bir devletiz. Sayın Erdoğan’ın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmakta bir an bile tereddüt etmeyiz” dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu “ABD’nin kararı, Türk halkının onurunu rencide ediyor. Türkiye de iki ABD’li bakanla ilgili aynı kararı almalı” diye konuştu.

TEK SES OLDULAR

ABD yönetimi, FETÖ ve PKK’ya yardım ile casusluktan yargılanan ABD’li Rahip Andrew Brunson’un tutuklu olmasında rol oynayan kurumları yönettikleri için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım kararı açıklamıştı. ABD’ye yönelik hem hükümetten hem de muhalefetten tepki geldi. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti ortak bildiri yayınladı.

ABD yönetimi önceki gün İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül’ün ABD’ye girişini yasaklayıp eğer varsa ABD’deki mal varlıklarına el konmasına karar vermişti. Skandal karara karşı Türkiye tek ses oldu. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak açıklama yaptı: “ABD’nin tehditlerine halkımızın ortak dayanışması ve kararlılığı ile ’Hayır’ diyoruz.”

Bildiride; “ABD’nin tehditlerine ‘Hayır’ diyoruz. Yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. ABD’ye karşılık verilmesi haktır” denildi. İşte diğer tepkiler...

GÜVENİMİZ TAM

● Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Biz büyük devletiz. Büyük devlet olmanın gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz.

● CHP lideri Kılıçdaroğlu: Karşılıklılık ilkesi gereği; ABD’nin 2 bakanı için biz de yaptırım kararı alalım.

● MHP lideri Bahçeli: ABD yönetimi haddini çoktan aştı. Aynen misilleme yapılmalı. Papaz isteyen, papaz (Fetullah Gülen’i kastediyor) vermeye hazır olmalı.

● TBMM Başkanı Binali Yıldırım: “Hukuksuz ve keyfi bir karar. Şiddetle kınıyorum. Yanlıştan dönülmesini bekliyorum.”

● Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu: Türk yargısının adil yargılama yapacağından kuşku duyulmamalı. Yargımıza olan güvenimiz tamdır.