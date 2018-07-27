TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Amerika Başkanı Trump'ın Rahip Brunson hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

"AMERİKA TEHDİT DİLİNDEN VAZGEÇMELİ"

Yıldırım, "Amerika tehdit dilinden vazgeçmeli, bu dil bize sökmez. Bizim tavsiyemiz bu ucuz tehdit lisanını Amerika'nın bırakması. Türkiye'nin güvenini 15 Temmuz'dan sonra nasıl kazanacak bunun yollarına bakması gerekir" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Bedelli askerlik hakkında konuşan Yıldırım, "Seçim öncesi bu konu yoğun bir şekilde gündeme geldi. Nihayet Meclis yasama dönemini sona erdirmeden bu konuda bir düzenleme yaptı. Ancak daha kalıcı bir çözüme ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'DAKİ FELAKET

Komşumuz Yunanistan son günlerde bazı sıkıntılar içerisinde yangın felaketi ve hayatını kaybeden insanlar var, yaralılar ve mağdurlar var. Daha sonra sel felaketi. Yunan halkına, komşu Türk halkının üzüntülerini ve ölenlere başsağlığı mesajını iletiyoruz. Zor günlerde acılarını paylaşıyoruz.



