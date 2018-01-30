Amigo 'Saddam' kız arkadaşı tarafından öldürüldü

Tekirdağspor'un uzun yıllar amigoluğunu yapan ve 'Saddam' lakabıyla tanınan Ertan Tekdemir (42), birlikte yaşadığı kız arkadaşı Deniz Kuras (28) tarafından bıçakla öldürüldü. Gözaltına alınan Kuras, sevk edildiği adliyede 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı. 

30 Ocak 2018, Salı 17:57
Amigo 'Saddam' kız arkadaşı tarafından öldürüldü
Yıllardır Tekirdağspor'un tribün liderliğini yapan Ertan Tekdemir namı diğer Amigo Saddam, beraber yaşadığı kız arkadaşı Deniz Kuras ile arkadaşlarının evinde, alkol aldıktan sonra uyumak için odaya geçti.
 

BOYNUNDAN YARALANDI


Çift, henüz bilinmeyen nedenle odada tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüşürken iddiaya göre, Kuras, eline geçirdiği bıçağı rastgele sallamaya başladı. Tekdemir, boynuna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.



Eve çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Ertan Tekdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay sonrası Deniz Kuras'ı gözaltına alarak, emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kuras, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.



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