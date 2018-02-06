Amine Gülşe istedi Mesut Özil paylaştı

Mesut Özil’in takipçilerinin “Çok yakıştınız. Rihanna in, Amine out” şeklindeki yorumları futbolcunun sevgilisi Amine Gülşe’yi rahatsız etti. SEN YETER Kİ İSTE AMİNE Mesut Özil sevgilisinin isteği üzerine gelen olumsuz yorumları tek tek sildi. Bununla da kalmadı, sosyal medya hesabından Amine ile fotoğrafını paylaşarak altına “Mutluluk sebebim” yazdı. Güzel oyuncu da bu sözlere “Seni seviyorum” mesajıyla karşılık verdi. Mesut Özil imzayı attı, Arsenal tarihine geçti Asistlerin efendisi Mesut Özil! Mesut Özil ve Amine Gülşe yalı dairesi bakıyor Mesut Özil'in starı 'İsmail YK'