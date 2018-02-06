Amine Gülşe istedi Mesut Özil paylaştı



SEN YETER Kİ İSTE AMİNE

Mesut Özil imzayı attı, Arsenal tarihine geçti

Asistlerin efendisi Mesut Özil!

Mesut Özil ve Amine Gülşe yalı dairesi bakıyor

Mesut Özil'in starı 'İsmail YK'

Elif Bayram

Mesut Özil’in takipçilerinin “Çok yakıştınız. Rihanna in, Amine out” şeklindeki yorumları futbolcunun sevgilisi Amine Gülşe’yi rahatsız etti.Mesut Özil sevgilisinin isteği üzerine gelen olumsuz yorumları tek tek sildi. Bununla da kalmadı, sosyal medya hesabından Amine ile fotoğrafını paylaşarak altına “Mutluluk sebebim” yazdı.Güzel oyuncu da bu sözlere “Seni seviyorum” mesajıyla karşılık verdi.