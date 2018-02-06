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Amine Gülşe istedi Mesut Özil paylaştı

Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Rihanna ile fotoğrafını “Onun geldiği hiçbir maçı kaybetmiyoruz” notuyla Instagram’da paylaşmıştı

06 Şubat 2018, Salı 09:02
Amine Gülşe istedi Mesut Özil paylaştı
Mesut Özil’in takipçilerinin “Çok yakıştınız. Rihanna in, Amine out” şeklindeki yorumları futbolcunun sevgilisi Amine Gülşe’yi rahatsız etti. 


SEN YETER Kİ İSTE AMİNE


Mesut Özil sevgilisinin isteği üzerine gelen olumsuz yorumları tek tek sildi. Bununla da kalmadı, sosyal medya hesabından Amine ile fotoğrafını paylaşarak altına “Mutluluk sebebim” yazdı.



Güzel oyuncu da bu sözlere “Seni seviyorum” mesajıyla karşılık verdi.

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